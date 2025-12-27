Новорічний етикет-2026: що зараз модно нести в гості, а з чим вас мовчки засудять

Іти на Новий рік або Різдво з порожніми руками вважається поганим тоном, але й надмірна щедрість уже давно не в моді. У 2026 році головний принцип новорічного етикету — користь, атмосфера та емоції, а не вартість подарунка.

Не гроші й не алкоголь: ці гостинці у 2026 році вважають ознакою поганого тону

Якщо господарі заздалегідь не сказали, що потрібно принести, варто орієнтуватися на сучасні тренди. Деякі "звичні" гостинці сьогодні можуть викликати ніяковість або навіть роздратування.

Що зараз у моді: тренди новорічних гостинців-2026

У центрі уваги — так звана їстівна естетика. Домашні салати, коробки цукерок і торт "нашвидкуруч" вважаються застарілими. Натомість популярні стильні невеликі набори: крафтовий сир, горіхи в меду, оливки або соуси з красивою подачею. Такий подарунок виглядає продумано і не створює господарям зайвого клопоту.

Ще один хіт — крафтові бокси. Це можуть бути набори спецій для незвичних страв: японського карі, мексиканського гарячого шоколаду або марокканського чаю. Вони додають святу елемент новизни.

Особливою популярністю користується набір для глінтвейну. Навіть проста пляшка червоного вина у поєднанні зі спеціями та апельсином перетворюється на атмосферний подарунок, який можна приготувати разом з гостями прямо під час вечірки.

Окремий тренд — подарунки-враження. Це можуть бути жартівливі передбачення на Новий рік, заховані у банці або мішечку, які гості тягнуть під час тостів. Така дрібниця легко стає головною розвагою вечора.

Також у моді аромат і затишок: свічки з дерев’яним ґнотом, палички пало санто, теплі аромати хвої, сандалу, інжиру або шкіри. Вони створюють атмосферу без зайвого пафосу.

Для компаній друзів ідеально підходять набори для творчості на один вечір — розпис печива, створення свічок або невеликі DIY-активності прямо за столом.

І, звісно, не втрачають популярності теплі шкарпетки з новорічним принтом. Це водночас кумедно, практично і чудово виглядає на спільних фото.

Окрему хвилю симпатій викликає жартівливий "набір для виживання 1 січня" — мінералка, вітамін С, патчі під очі та активоване вугілля. Такий подарунок майже гарантовано викличе сміх і вдячність наступного ранку.

Що категорично не варто нести в гості

Є речі, які у 2026 році вважаються справжнім порушенням новорічного етикету. Передусім це міцний алкоголь, якщо господарі прямо про нього не просили.

Абсолютне табу — живі тварини. Такий "сюрприз" сприймається як перекладання відповідальності, а не як знак уваги.

Також не прийнято приносити гроші в конверті на домашні вечірки до друзів або родичів — це вважається недоречним і холодним жестом.

Під забороною — великі предмети декору. Масивні вази, картини чи статуетки легко не вписуються в інтер’єр, а господарям буде ніяково ховати їх у комірчину.

Косметика та парфуми — ще одна ризикована категорія. Це занадто інтимні подарунки, з якими легко не вгадати.

Окремо варто уникати гострих предметів і порожнього посуду. За народними прикметами, гострі речі "ріжуть" стосунки, а порожній посуд символізує бідність і нестачу.

Якщо ж ви зовсім не знаєте, що принести, найпростіше й безпрограшне рішення — фрукти або цікаві солодощі. Це доречно, нейтрально й не потребує великих витрат.

