Новорічний етикет-2026: що зараз модно нести в гості, а з чим вас мовчки засудять

Проніна Анна
Іти на Новий рік або Різдво з порожніми руками вважається поганим тоном, але й надмірна щедрість уже давно не в моді. У 2026 році головний принцип новорічного етикету — користь, атмосфера та емоції, а не вартість подарунка.
Не гроші й не алкоголь: ці гостинці у 2026 році вважають ознакою поганого тону
Якщо господарі заздалегідь не сказали, що потрібно принести, варто орієнтуватися на сучасні тренди. Деякі "звичні" гостинці сьогодні можуть викликати ніяковість або навіть роздратування.
У центрі уваги — так звана їстівна естетика. Домашні салати, коробки цукерок і торт "нашвидкуруч" вважаються застарілими. Натомість популярні стильні невеликі набори: крафтовий сир, горіхи в меду, оливки або соуси з красивою подачею. Такий подарунок виглядає продумано і не створює господарям зайвого клопоту.
Ще один хіт — крафтові бокси. Це можуть бути набори спецій для незвичних страв: японського карі, мексиканського гарячого шоколаду або марокканського чаю. Вони додають святу елемент новизни.
Особливою популярністю користується набір для глінтвейну. Навіть проста пляшка червоного вина у поєднанні зі спеціями та апельсином перетворюється на атмосферний подарунок, який можна приготувати разом з гостями прямо під час вечірки.
Окремий тренд — подарунки-враження. Це можуть бути жартівливі передбачення на Новий рік, заховані у банці або мішечку, які гості тягнуть під час тостів. Така дрібниця легко стає головною розвагою вечора.
Також у моді аромат і затишок: свічки з дерев’яним ґнотом, палички пало санто, теплі аромати хвої, сандалу, інжиру або шкіри. Вони створюють атмосферу без зайвого пафосу.
Для компаній друзів ідеально підходять набори для творчості на один вечір — розпис печива, створення свічок або невеликі DIY-активності прямо за столом.
І, звісно, не втрачають популярності теплі шкарпетки з новорічним принтом. Це водночас кумедно, практично і чудово виглядає на спільних фото.
Окрему хвилю симпатій викликає жартівливий "набір для виживання 1 січня" — мінералка, вітамін С, патчі під очі та активоване вугілля. Такий подарунок майже гарантовано викличе сміх і вдячність наступного ранку.
Є речі, які у 2026 році вважаються справжнім порушенням новорічного етикету. Передусім це міцний алкоголь, якщо господарі прямо про нього не просили.
Абсолютне табу — живі тварини. Такий "сюрприз" сприймається як перекладання відповідальності, а не як знак уваги.
Також не прийнято приносити гроші в конверті на домашні вечірки до друзів або родичів — це вважається недоречним і холодним жестом.
Під забороною — великі предмети декору. Масивні вази, картини чи статуетки легко не вписуються в інтер’єр, а господарям буде ніяково ховати їх у комірчину.
Косметика та парфуми — ще одна ризикована категорія. Це занадто інтимні подарунки, з якими легко не вгадати.
Окремо варто уникати гострих предметів і порожнього посуду. За народними прикметами, гострі речі "ріжуть" стосунки, а порожній посуд символізує бідність і нестачу.
Якщо ж ви зовсім не знаєте, що принести, найпростіше й безпрограшне рішення — фрукти або цікаві солодощі. Це доречно, нейтрально й не потребує великих витрат.
