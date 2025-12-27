Найбільші табу новорічного столу-2026: Вогняний Кінь не пробачить цих помилок

Підготовка до Нового року — це не лише прикраси та святкові образи, а й уважний підхід до столу. За східним календарем 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — символу сили, руху, свободи та вибухової енергії. І, як попереджають астрологи, цей покровитель не терпить легковажності.

Не ставте це на стіл у новорічну ніч: чим можна розлютити Вогняного Коня і злякати удачу на весь 2026 рік

Деякі страви, які роками вважалися "класикою", у 2026 році можуть стати справжнім магнітом для проблем.

Головне табу року — конина

Найсуворіша заборона новорічного столу — будь-які страви з м’яса коня. Навіть невинна на перший погляд ковбаса з кониною в складі вважається прямою образою символу року. За повір’ями, така помилка може "винести" з дому удачу, фінансову стабільність і підтримку обставин на весь рік.

Астрологи радять уважно перевіряти склад м’ясних нарізок і делікатесів, навіть якщо вони здаються знайомими.

Вогонь проти води: риба під забороною

2026-й — рік Вогню, а ця стихія конфліктує з Водою. Саме тому надлишок риби та морепродуктів на столі може створити енергетичний дисбаланс. Особливо небажаними вважаються креветки, складні рибні салати та холодні морські закуски.

Повністю відмовлятися від риби не обов’язково, але робити її головною стравою — ризиковано.

Жирне, важке й "застигле" — не для Коня

Кінь символізує швидкість і легкість, тому важкі, жирні страви йому не до вподоби. Майонезні салати, надмірно смажене м’ясо та перевантажений стіл можуть, за повір’ями, "загальмувати" рік — принести втому, застій і відсутність прогресу.

Гостре — ще одна небезпечна помилка

Гострі спеції, хрін, перець, надлишок часнику та цибулі вважаються такими, що "дратують" енергію року. Вогняний Кінь і без того імпульсивний, тож зайва гострота може притягнути конфлікти, різкі рішення та емоційні зриви.

Краще зробити ставку на ароматні трави, м’які спеції та натуральні смаки.

Алкоголь — під особливим контролем

Кінь асоціюється з ясністю розуму й контролем над рухом. Саме тому міцний алкоголь не вітається. Надлишок спиртного, за народними віруваннями, може "збити курс" на цілий рік. Оптимальний вибір — легкі вина, натуральні соки, трав’яні напої.

Що ж задобрить Вогняного Коня

Астрологи радять робити ставку на рослинну їжу. Овочі яскравих кольорів — морква, солодкий перець, гарбуз, зелень — вважаються особливо сприятливими. Добрим знаком стане випічка з цільнозернового борошна, страви з круп і фрукти.

Такий стіл символізує достаток, енергію та готовність до змін — саме те, що "любить" покровитель 2026 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, який продукт допомагає скинути тиск.