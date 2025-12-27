Новогодний этикет-2026: что сейчас модно нести в гости, а с чем вас молча осудят

Идти на Новый год или Рождество с пустыми руками считается дурным тоном, но и чрезмерная щедрость уже давно не в моде. В 2026 году главный принцип новогоднего этикета – польза, атмосфера и эмоции , а не стоимость подарка.

Не деньги и не алкоголь: эти гостинцы в 2026 году считают признаком дурного тона

Если хозяева заранее не сказали, что нужно принести, следует ориентироваться на современные тренды. Некоторые "привычные" гостинцы сегодня могут вызвать смущение или даже раздражение.

Что сейчас в моде: тренды новогодних гостинцев-2026

В центре внимания — так называемая съедобная эстетика . Домашние салаты, коробки конфет и торт "на скорую руку" считаются устаревшими. Вместо этого популярны стильные небольшие наборы: крафтовый сыр, орехи в меду, оливки или соусы с красивой подачей. Такой подарок выглядит продуманно и не создает хозяевам лишних хлопот.

Еще один хит – крафтовые боксы . Это могут быть наборы специй для необычных блюд: японского карри, горячего мексиканского шоколада или марокканского чая. Они придают святому элемент новизны.

Особой популярностью пользуется набор для глинтвейна . Даже бутылка красного вина в сочетании со специями и апельсином превращается в атмосферный подарок, который можно приготовить вместе с гостями прямо во время вечеринки.

Отдельный тренд – подарки-впечатления . Это могут быть шутливые предсказания на Новый год, спрятанные в банке или мешочке, которые тянут гости во время тостов. Такая мелочь легко становится главным развлечением вечера.

Также в моде аромат и уют : свечи с деревянным фитилем, палочки пало санто, теплые ароматы хвои, сандала, инжира или кожи. Они создают атмосферу без излишнего пафоса.

Для компаний друзей идеально подходят наборы для творчества на один вечер – роспись печенья, создание свечей или небольшие DIY-активности прямо за столом.

И, конечно, не теряют популярности теплые носки с новогодним принтом . Это в то же время забавно, практично и прекрасно смотрится на общих фото.

Отдельную волну симпатий вызывает шутливый " набор для выживания 1 января " — минералка, витамин С, патчи под глаза и активированный уголь. Такой подарок почти гарантированно вызовет смех и признательность на следующее утро.

Что категорически не стоит нести в гости

Есть вещи, которые в 2026 году считаются настоящим нарушением новогоднего этикета. Прежде всего, это крепкий алкоголь , если хозяева прямо о нем не просили.

Абсолютное табу – живые животные . Такой "сюрприз" рассматривается как перевод ответственности, а не как знак внимания.

Также не принято приносить деньги в конверте на домашние вечеринки к друзьям или родственникам – это считается неуместным и холодным жестом.

Под запретом – большие предметы декора . Массивные вазы, картины или статуэтки легко не вписываются в интерьер, а хозяевам будет неловко прятать их в каморку.

Косметика и духи – еще одна рискованная категория. Это слишком интимные подарки, с которыми легко не угадать.

Отдельно следует избегать острых предметов и пустой посуды . По народным приметам, острые вещи "режут" отношения, а пустая посуда символизирует бедность и недостаток.

Если же вы совсем не знаете, что принести, самое простое и беспроигрышное решение – фрукты или интересные сладости . Это уместно, нейтрально и не требует больших затрат.

