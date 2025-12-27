Новогодний этикет-2026: что сейчас модно нести в гости, а с чем вас молча осудят

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Идти на Новый год или Рождество с пустыми руками считается дурным тоном, но и чрезмерная щедрость уже давно не в моде. В 2026 году главный принцип новогоднего этикета – польза, атмосфера и эмоции , а не стоимость подарка.
Не деньги и не алкоголь: эти гостинцы в 2026 году считают признаком дурного тона
Если хозяева заранее не сказали, что нужно принести, следует ориентироваться на современные тренды. Некоторые "привычные" гостинцы сегодня могут вызвать смущение или даже раздражение.
В центре внимания — так называемая съедобная эстетика . Домашние салаты, коробки конфет и торт "на скорую руку" считаются устаревшими. Вместо этого популярны стильные небольшие наборы: крафтовый сыр, орехи в меду, оливки или соусы с красивой подачей. Такой подарок выглядит продуманно и не создает хозяевам лишних хлопот.
Еще один хит – крафтовые боксы . Это могут быть наборы специй для необычных блюд: японского карри, горячего мексиканского шоколада или марокканского чая. Они придают святому элемент новизны.
Особой популярностью пользуется набор для глинтвейна . Даже бутылка красного вина в сочетании со специями и апельсином превращается в атмосферный подарок, который можно приготовить вместе с гостями прямо во время вечеринки.
Отдельный тренд – подарки-впечатления . Это могут быть шутливые предсказания на Новый год, спрятанные в банке или мешочке, которые тянут гости во время тостов. Такая мелочь легко становится главным развлечением вечера.
Также в моде аромат и уют : свечи с деревянным фитилем, палочки пало санто, теплые ароматы хвои, сандала, инжира или кожи. Они создают атмосферу без излишнего пафоса.
Для компаний друзей идеально подходят наборы для творчества на один вечер – роспись печенья, создание свечей или небольшие DIY-активности прямо за столом.
И, конечно, не теряют популярности теплые носки с новогодним принтом . Это в то же время забавно, практично и прекрасно смотрится на общих фото.
Отдельную волну симпатий вызывает шутливый " набор для выживания 1 января " — минералка, витамин С, патчи под глаза и активированный уголь. Такой подарок почти гарантированно вызовет смех и признательность на следующее утро.
Есть вещи, которые в 2026 году считаются настоящим нарушением новогоднего этикета. Прежде всего, это крепкий алкоголь , если хозяева прямо о нем не просили.
Абсолютное табу – живые животные . Такой "сюрприз" рассматривается как перевод ответственности, а не как знак внимания.
Также не принято приносить деньги в конверте на домашние вечеринки к друзьям или родственникам – это считается неуместным и холодным жестом.
Под запретом – большие предметы декора . Массивные вазы, картины или статуэтки легко не вписываются в интерьер, а хозяевам будет неловко прятать их в каморку.
Косметика и духи – еще одна рискованная категория. Это слишком интимные подарки, с которыми легко не угадать.
Отдельно следует избегать острых предметов и пустой посуды . По народным приметам, острые вещи "режут" отношения, а пустая посуда символизирует бедность и недостаток.
Если же вы совсем не знаете, что принести, самое простое и беспроигрышное решение – фрукты или интересные сладости . Это уместно, нейтрально и не требует больших затрат.
Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, какие блюда не следует готовить на Новый год.