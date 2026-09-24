Не відкладайте до листопада: що потрібно зробити в саду у жовтні

Жовтень – важливий місяць для підготовки саду до зими. У цей час закінчують збирання врожаю, упорядковують клумби і газон, висаджують весняні цибулинні і поступово захищають рослини від майбутніх холодів. Терміни цих робіт краще визначати за погодою, станом ґрунту та прогнозом, а не лише за календарем.

Жовтень - час підготувати сад до зими та завершити основні сезонні роботи. Фото: mekischc / Pixabay

Приберіть рослинні залишки. Після збирання врожаю варто прибрати з грядок засохлі та хворі рослини. Здорові залишки можна відправити до компосту, а явно вражені хворобами краще не використовувати в домашній компостній купі. Опале листя з газону і доріжок також бажано регулярно збирати.

Посадіть весняні цибулинні. Якщо ґрунт ще не промерз і залишається придатним для роботи, жовтень підходить для посадки багатьох весняноквітучих цибулинних. Тюльпани, нарциси та інші культури висаджують восени, щоб вони встигли вкоренитися до зими. При цьому конкретні терміни залежать від регіону та погоди.

Підготуйте рослини до холодів. Восени можна замульчувати ґрунт навколо багаторічників, дерев та чагарників. Мульча допомагає зберігати вологу та згладжувати перепади температури, але її не слід навалювати впритул до стовбурів та основ рослин. Вносити її краще тоді, коли нічні температури вже стійко наближаються до заморозків. Теплолюбні рослини потребують окремої уваги. Їх захист встановлюють з урахуванням конкретної культури та прогнозу, не створюючи надто теплих та вологих умов завчасно.

Упорядкуйте газон. Опале листя краще не залишати товстим шаром на газоні: воно перекриває доступ світла і повітря і може сприяти розвитку проблем із травою. Якщо погода дає змогу і трава продовжує рости, проводять останній покіс перед зимовим періодом, орієнтуючись на стан газону, а не на фіксовану дату.

Перевірте ділянку перед морозами. До стійкого похолодання варто упорядкувати садовий інвентар, прибрати зайві рослинні залишки і перевірити зовнішні елементи системи поливу. Якщо очікуються морози, з труб та інших частин системи, де вода може замерзнути, її необхідно злити. Головне — не намагатися виконати всі роботи лише в один день.

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