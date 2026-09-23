Не только цветы: какие деревья стоит посадить в горшки в сентябре

Сентябрь подходит не только для посадки цветов. В это время можно высадить в большие горшки готовые саженцы небольших деревьев с закрытой корневой системой. Прохладная погода и еще теплая почва помогают растениям адаптироваться после пересадки.

Лимон Мейера на подставке у окна с видом на осенний сад. Фото: ИИ

Японский клен

Компактные сорта японского клена хорошо растут в горшках и особенно эффектно выглядят осенью. В сентябре их можно пересадить в более просторный горшок. Но зимой корни растения будут гораздо сильнее подвержены мороз. Горшок лучше поставить в защищенное от ветра место и утеплить. При сильном похолодании его стоит дополнительно защитить от промерзания.

Карликовый церцис и магнолия

Компактные сорта церциса и магнолии также подходят для выращивания в горшках. Им понадобится достаточно просторная емкость с дренажными отверстиями. Зимой особенно важно защитить корни: горшок можно утеплить и поставить ближе к стене дома, где растение будет защищено от холодного ветра.

Карликовая яблоня

Небольшие яблони можно выращивать в горшках и получать урожай. Саженец можно посадить в сентябре или октябре, но к зиме ему потребуется защита. Горшок лучше утеплить, поскольку земля в нем промерзает намного быстрее, чем грунт в саду. При прогнозе сильных морозов дополнительная защита особенно важна.

Лимон Мейера

С лимоном ситуация совсем другая. Это теплолюбивое растение, поэтому его не стоит оставлять на улице при приближении холодов. Занести лимон в дом желательно, когда ночная температура опускается примерно до +10°C, не дожидаясь первых заморозков.

Зимой лимону Мейера подойдет светлое помещение с температурой около +10...+18°C. Ставить его возле батареи нежелательно: жаркий сухой воздух и недостаток света могут привести к опадению листьев.

Таким образом, сентябрь подходит для посадки небольших деревьев в горшки, но об их зимовке стоит подумать заранее. Холодостойкие виды можно оставить на улице, хорошо защитив горшок от мороза, а лимон Мейера придется перенести в светлое прохладное помещение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о цветах, которые украсят сад в сентябре