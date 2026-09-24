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Не откладывайте до ноября: что нужно сделать в саду в октябре

Осенью участок постепенно готовят к зиме, но некоторые работы лучше не откладывать

24 сентября 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Октябрь — важный месяц для подготовки сада к зиме. В это время заканчивают уборку урожая, приводят в порядок клумбы и газон, высаживают весенние луковичные и постепенно защищают растения от будущих холодов. Сроки этих работ лучше определять по погоде, состоянию почвы и прогнозу, а не только по календарю.

Не откладывайте до ноября: что нужно сделать в саду в октябре

Октябрь - время подготовить сад к зиме и завершить основные сезонные работы. Фото: mekischc / Pixaba

  • Уберите растительные остатки. После сбора урожая стоит убрать с грядок засохшие и больные растения. Здоровые остатки можно отправить в компост, а явно поражённые болезнями лучше не использовать в домашней компостной куче. Опавшую листву с газона и дорожек также желательно регулярно собирать.

  • Посадите весенние луковичные. Если почва ещё не промёрзла и остаётся пригодной для работы, октябрь подходит для посадки многих весеннецветущих луковичных. Тюльпаны, нарциссы и другие культуры высаживают осенью, чтобы они успели укорениться до зимы. При этом конкретные сроки зависят от региона и погоды.

  • Подготовьте растения к холодам. Осенью можно замульчировать почву вокруг многолетников, деревьев и кустарников. Мульча помогает сохранять влагу и сглаживать перепады температуры, но её не следует наваливать вплотную к стволам и основаниям растений. Вносить её лучше тогда, когда ночные температуры уже устойчиво приближаются к заморозкам. Теплолюбивые растения требуют отдельного внимания. Их защиту устанавливают с учётом конкретной культуры и прогноза, не создавая слишком тёплых и влажных условий раньше времени.

  • Приведите в порядок газон. Опавшие листья лучше не оставлять толстым слоем на газоне: они перекрывают доступ света и воздуха и могут способствовать развитию проблем с травой. Если погода позволяет и трава продолжает расти, проводят последний покос перед зимним периодом, ориентируясь на состояние газона, а не на фиксированную дату.

  • Проверьте участок перед морозами. До устойчивого похолодания стоит привести в порядок садовый инвентарь, убрать лишние растительные остатки и проверить наружные элементы системы полива. Если ожидаются морозы, из труб и других частей системы, где вода может замёрзнуть, её необходимо слить. Главное — не пытаться выполнить все работы строго в один день.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие деревья стоит посадить в горшки в сентябре



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