Не упустите эти дни: посевной календарь на апрель назвал лучшее время для урожая

Апрель – ключевой месяц для каждого огородника, ведь именно сейчас закладывается основа будущего урожая. От того, когда вы посеете семена или высадите рассаду, зависит не только скорость роста, но и количество и качество плодов.

Лунный календарь садовода на апрель 2026 года: когда сажать, чтобы получить максимум урожая

Как сообщают " Комментарии ", садоводы все чаще ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны, которые, по их наблюдениям, могут оказывать существенное влияние на развитие растений.

С чего начинается апрель

Первые дни месяца считаются одними из самых перспективных для посадок. Уже 1 апреля, когда Луна находится в Весах, создаются идеальные условия для высадки популярных овощных культур.

В этот день хорошо сажать.

– томаты

– перец

– баклажаны

– огурцы

– капусту

Считается, что именно в такие периоды растения формируют плоды и дают качественный урожай.

В то же время 2 апреля полнолуние, и это день, когда любые работы с растениями лучше отложить. В такие периоды культуры становятся более уязвимыми.

Первая декада: время для корнеплодов

С 3 по 5 апреля, когда Луна переходит в Скорпион и начинает спадать, наступает идеальный период для корнеплодов.

Именно тогда следует высевать:

– морковь

– редис

– репу

– картофель

Также благоприятными считаются 9-10 апреля, когда Луна в Козероге. В эти дни можно не только сеять, но и замачивать семена или производить обрезку.

Когда лучше сделать паузу

Не все дни апреля все равно подходят для работы на огороде. Например:

– 11–12 апреля – период Пасхи, когда традиционно воздерживаются от работ

– 17 апреля – новолуние, нежелательное для любых вмешательств в рост растений

В эти дни рекомендуется дать почве и растениям "отдохнуть".

Середина апреля: сочный, но быстрый результат

14–15 апреля (до вечера) – хороший период для культур, которые не планируют долго хранить. Луна в Рыбах способствует сочности плодов, но они могут быть менее лежкими.

Вторая половина месяца — самая активная

После середины апреля начинается период активных посадок, когда можно работать почти со всеми культурами.

18–19 апреля (Телец) — время для:

– томатов

– баклажанов

– капусты

– бобовых

20-21 апреля (Близнецы) — идеальные для вьющихся растений:

– фасоли

– гороха

– земляника

22-23 апреля (Рак) — универсальные дни, когда можно высаживать практически все.

Конец апреля: уход и повторные посевы

В последние дни месяца также имеют свои особенности.

24-25 апреля (Лев) — лучше посвятить борьбе с вредителями

26–28 апреля (Дева) — оптимальные для цветов и пикировка рассады.

29-30 апреля (Весы) — можно повторно высаживать овощи и укреплять растения

Почему это важно

Опытные огородники убеждены: правильный выбор дня может повлиять на урожай не меньше удобрений или поливов.

Хотя наука не всегда подтверждает влияние Луны, многолетние наблюдения показывают, что растения действительно по-разному реагируют на фазы.

Посевный календарь – это не строгое правило, а ориентир. Наилучший результат дает сочетание нескольких факторов: погоды, состояния почвы, сорта растений и по желанию фаз Луны.

Именно поэтому огородники советуют не игнорировать такие календари, но и не полагаться только на них.

