Не називайтесь «Людою» сербам і не скорочуйте імена за кордоном: смішні та шокуючі значення українських імен

Більшість українських імен походять із давньоєврейської, латинської або грецької мов і з часів християнства міцно закріпилися в нашій культурі. Вони звучать звично для нас, але за кордоном ті ж імена можуть набувати дивних, смішних або навіть шокуючих значень. Особливо це стосується скорочених імен і пестливих форм, які іноземці часто сприймають буквально або зовсім по-іншому.

Українські імена за кордоном: що може здивувати, розсмішити або навіть образити іноземців

Валентина

Довге і урочисте ім’я "Валентина" зазвичай скорочують до "Валя". Але в Іспанії це слово звучить як "гаразд, добре", постійно вживається у розмовах і може дратувати власницю.

Людмила

Мила українцям, але в Сербії та Хорватії скорочена форма "Люда" означає "дурепа, божевільна".

Ілля

У Франції навіть повне ім’я "Ілля" може збивати з пантелику: слово звучить як "є" або "знаходиться", тож доведеться підкреслювати, що це ім’я, а не граматична конструкція.

Поліна

В Італії Поліна без скорочень може означати "м’ячик" або "курячий послід", залежно від нюансів вимови.

Галина

В Іспанії та Італії ім’я "Галина" викликає усмішку, бо в перекладі буквально означає "біла курка".

Анастасія

Повна форма нагадує англомовним людям "анестезія", а скорочена "Настя" звучить як слово з негативним значенням — "огидний, неприємний".

Катерина

Скорочене "Катя" у Кореї може сприйматися як "підробка", а повне ім’я залишається красивим і урочистим.

Ірина

Повне ім’я Ірина перекладається італійцями правильно як "мир", а скорочене "Іра" — як "гнів" або "лють".

Якщо плануєте подорож або нові знайомства за кордоном, важливо пам’ятати про ці курйози. Іноді просте скорочення імені може викликати смішну або ніякову реакцію, а в деяких випадках — непорозуміння.

Цікаво знати: деякі імена, які здаються милими і звичними вдома, у чужій культурі можуть сприйматися як комічні або образливі, тож варто уважно ставитися до того, як ви представляєте себе за кордоном. Або ж, як радять лінгвісти, завжди використовувати повну форму імені, якщо не впевнені у сприйнятті.

