Не называйтесь «Людой» сербам и не сокращайте имена за границей: смешные и шокирующие значения украинских имен

Большинство украинских имен происходят из древнееврейского, латинского или греческого языков и со времен христианства прочно закрепились в нашей культуре. Они звучат привычно для нас, но за границей те же имена могут приобретать странные, смешные или даже шокирующие значения . Особенно это касается сокращенных имен и ласковых форм , которые иностранцы часто воспринимают буквально или совсем по-другому.

Украинские имена за границей: что может удивить, рассмешить или даже оскорбить иностранцев

Валентина

Длинное и торжественное имя "Валентина" обычно сокращают до "Валя". Но в Испании это слово звучит как "ладно, хорошо" , постоянно употребляется в разговорах и может раздражать владелицу.

Людмила

Милая украинцам, но в Сербии и Хорватии сокращенная форма "Люда" означает "дура, безумная" .

Илья

Во Франции даже полное имя "Илья" может сбивать с толку: слово звучит как "есть" или "находится" , так что придется подчеркивать, что это имя, а не грамматическая конструкция.

Полина

В Италии Полина без сокращений может означать "мячик" или "куриный помет" в зависимости от нюансов произношения.

Галина

В Испании и Италии имя "Галина" вызывает улыбку, потому что в переводе буквально означает "белая курица" .

Анастасия

Полная форма напоминает англоязычным людям "анестезия" , а сокращенная "Настя" звучит как слово с отрицательным значением – "отвратительный, неприятный" .

Екатерина

Сокращенное "Катя" в Корее может восприниматься как "подделка" , а полное имя остается красивым и торжественным.

Ирина

Полное имя Ирина переводится итальянцами правильно как "мир" , а сокращенное "Ира" — как "гнев" или "ярость" .

Если планируете путешествие или новые знакомства за границей, важно помнить об этих курьезах . Иногда простое сокращение имени может вызвать смешную или неловкую реакцию , а в некоторых случаях – недоразумение.

Интересно знать: некоторые имена, которые кажутся милыми и привычными дома, в чужой культуре могут восприниматься как комические или оскорбительные , так что следует внимательно относиться к тому, как вы представляете себя за границей. Или, как советуют лингвисты, всегда использовать полную форму имени , если не уверены в восприятии.

