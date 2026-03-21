Не натискайте “відправити” поспіхом: ці секунди можуть коштувати вам усіх грошей

Помилковий переказ — ситуація, з якою стикаються тисячі українців щодня. Один неправильний символ у номері картки або поспіх під час підтвердження — і гроші вже можуть опинитися на чужому рахунку. У такому випадку вирішальним стає не сума, а швидкість реакції.

Помилковий переказ: як повернути гроші і чому діяти треба миттєво

Як тільки платіж відправлено, система починає його обробку. І саме в цей момент у клієнта є так зване “золоте вікно” — короткий період, коли транзакцію ще можна зупинити. У мобільних застосунках це відображається як статус "в обробці". Якщо встигнути в ці хвилини зателефонувати до банку, є шанс скасувати операцію.

Але щойно платіж отримує статус "зараховано", ситуація різко ускладнюється. Гроші офіційно переходять у власність іншої людини, і банк уже не має права самостійно їх повернути. Установа може лише звернутися до отримувача і повідомити про помилку.

За даними Національного банку України за березень 2026 року, повернути кошти вдається лише приблизно у 50% таких випадків. Основна причина — законодавчі обмеження. Банки не можуть списувати гроші з рахунків клієнтів без їхньої згоди, навіть якщо помилка очевидна.

Якщо отримувач погоджується повернути кошти — процедура проходить відносно швидко. Але якщо людина відмовляється, питання переходить у юридичну площину. У такому випадку йдеться вже про безпідставне збагачення, і повернення можливе лише через суд.

Додаткові труднощі виникають при міжбанківських переказах. Вони можуть затягуватися на тижні, а іноді супроводжуються комісіями, які здатні “з’їсти” частину суми. У результаті навіть технічна помилка може обернутися значними втратами.

Окремо фахівці попереджають про ще одну небезпечну ситуацію — перекази шахраям. Якщо клієнт сам підтвердив операцію (наприклад, через SMS-код), банк вважає її законною. У такому випадку механізм повернення не працює, і єдиний варіант — звернення до правоохоронців.

Щоб уникнути подібних проблем, банкіри радять дотримуватися простого правила “трьох секунд”. Перед підтвердженням платежу варто уважно перевірити всі дані:

– ім’я отримувача, яке автоматично підтягується після введення картки

– суму переказу разом із комісією

– призначення платежу

Ці кілька секунд можуть стати вирішальними. Адже після натискання кнопки “відправити” повернути гроші буде значно складніше — або взагалі неможливо.

Читайте також в "Коментарях", як пережити без стресу переведення годинників.