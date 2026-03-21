Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Полезные советы Не нажимайте "отправить" наспех: эти секунды могут стоить вам всех денег
Не нажимайте "отправить" наспех: эти секунды могут стоить вам всех денег

У банков есть всего несколько минут, чтобы помочь — все зависит не от них.

21 марта 2026, 21:07
Проніна Анна

Ошибочное изложение — ситуация, с которой сталкиваются тысячи украинцев каждый день. Один неправильный символ в номере карты или спешка во время подтверждения — деньги уже могут оказаться на чужом счете. В таком случае решающим становится не сумма, а быстрота реакции.

Ошибочный перевод: как вернуть деньги и почему действовать надо мгновенно

Как только платеж отправлен, система начинает его обработку. И именно в этот момент у клиента есть так называемое золотое окно — короткий период, когда транзакцию еще можно остановить. В мобильных приложениях это отображается как статус "обработки". Если успеть в эти минуты позвонить банку, есть шанс отменить операцию.

Но как только платеж получает статус "зачислен", ситуация резко усложняется. Деньги официально переходят в собственность другого человека, и банк уже не имеет права самостоятельно вернуть их. Учреждение может обратиться к получателю и сообщить об ошибке.

По данным Национального банка Украины за март 2026 года, вернуть средства удается лишь примерно в 50% таких случаев. Основная причина – законодательные ограничения. Банки не могут списывать деньги со счетов клиентов без их согласия, даже если ошибка очевидна.

Если получатель соглашается вернуть деньги – процедура проходит относительно быстро. Но если человек отказывается, то вопрос переходит в юридическую плоскость. В таком случае речь идет уже о безосновательном обогащении, и возврат возможен только через суд.

Дополнительные трудности появляются при межбанковских переводах. Они могут затягиваться на неделе, а иногда сопровождаются комиссиями, которые способны съесть часть суммы. В результате даже техническая ошибка может обернуться значительными потерями.

Отдельно специалисты предупреждают еще об одной опасной ситуации — переводы мошенникам. Если клиент подтвердил операцию (например, через SMS-код), банк считает ее законной. В таком случае механизм возврата не работает, и единственный вариант – обращение к правоохранителям.

Чтобы избежать подобных проблем, банкиры советуют придерживаться простого правила "трех секунд". Перед подтверждением платежа следует внимательно проверить все данные:

– имя получателя, которое автоматически подтягивается после ввода карты
– сумму перевода вместе с комиссией
– назначение платежа

Эти несколько секунд могут оказаться решающими. Ведь после нажатия кнопки отправить вернуть деньги будет значительно сложнее — или вообще невозможно.

Читайте также в "Комментариях", как пережить без стресса перевод часов.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
