Накип з чайника легко видалити без хімії: секрет у застосуванні поширеного продукту

Кречмаровская Наталия
При постійному кип'ятінні води у чайнику чи іншому посуді з'являється накип, видалити який буває складно. Через жорстку воду утворюється вапняний наліт, який, якщо його не видаляти потрапляє навіть у чай або каву.
Чайник. Ілюстративне фото
Рішення цієї проблеми є — достатньо застосувати один поширений продукт — лимон, пише видання Express.
Експерти клінінгової компанії пояснили, що вапняний наліт накопичується, коли жорстка вода випаровується, залишаючи після себе мінерали, такі як кальцій і магній. Вони залишають крейдяно-білий осад, який може засмітити частини чайника і навіть потрапити у ваш напій.
Фахівці зазначають, що застосування лимона є натуральним і безпечним способом видалити вапняного нальоту завдяки вмісту лимонної кислоти. Вони радять нарізати лимон скибочками та покласти його в чайник з водою, закип'ятити, потім залишити на 20-30 хвилин, потім промити чайник.
Люди, які скористалися цим засобом, підтвердили його ефективність.
При цьому радять застосовувати цей простий засіб хоча б раз на два тижні.
