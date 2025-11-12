Накипь из чайника легко удалить без химии: секрет в применении распространенного продукта

При постоянном кипячении воды в чайнике или другой посуде появляется накипь, удалить которую бывает сложно. Из-за жесткой воды образуется известковый налет, который, если его не удалять, попадает даже в чай или кофе.

Решение этой проблемы есть – достаточно применить один распространенный продукт – лимон, пишет издание Express.

Эксперты клининговой компании объяснили, что известковый налет накапливается, когда жесткая вода улетучивается, оставляя после себя минералы, такие как кальций и магний. Они оставляют мелово-белый осадок, который может засорить части чайника и даже попасть в ваш напиток.

Специалисты отмечают, что применение лимона является натуральным и безопасным способом удалить известковый налет благодаря содержанию лимонной кислоты. Они рекомендуют порезать лимон ломтиками и положить его в чайник с водой, вскипятить, позже бросить на 20-30 минут, потом промыть чайник.

Люди, воспользовавшиеся этим средством, подтвердили его эффективность.

"Это средство хорошо избавляет от любого налета, добавляя еще и приятный лимонный аромат после этого. Кислота из лимона расщепляет минералы настолько, что они отпадают крупными хлопьями", — цитирует издание увлекательный комментарий одного из пользователей.

При этом советуют применять это простое средство хотя бы раз в две недели.

