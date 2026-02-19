Мовна помилка, яку робить пів країни: чому не можна казати «вішати лапшу» і як правильно висловлюватися українською

Українська мова багата на фразеологізми – образні, влучні, глибокі за змістом вислови, що формувалися століттями. Проте в щоденному мовленні часто трапляються звороти, які не мають питомого українського коріння. Один із таких прикладів – фраза "вішати лапшу на вуха", що активно використовується в розмовній мові, медіа та навіть у публічному просторі.

Не «вішайте лапшу», бо це російська калька – як правильно сказати українською

Попри популярність, цей вислів є прямою калькою з російської мови. В українській традиції такого фразеологізму не існувало. Більше того, спроби перекладати його буквально – на кшталт "вішати локшину" – виглядають неприродно й суперечать законам розвитку фразеології. Адже фразеологізми не перекладаються дослівно, вони або мають відповідник у мові, або потребують заміни на інший усталений вираз.

Що ж означає цей вислів? Йдеться про введення в оману, навмисне обманювання, подання неправдивої інформації. В українській мові для цього є низка точних і стилістично доречних відповідників.

Найпоширеніші українські варіанти:

– замилювати очі

– дурити голову

– водити за ніс

– забивати баки

– обводити круг пальця

Кожен із цих висловів має глибоку історію в українській мовній традиції та передає потрібний зміст без чужомовних нашарувань. Наприклад, фраза "водити за ніс" означає навмисно вводити людину в оману, маніпулювати нею. А "замилювати очі" – це створювати ілюзію благополуччя або правдивості, приховуючи реальний стан речей.

Мовознавці наголошують: уживання кальок поступово розмиває мовну систему, робить її менш самобутньою. Саме тому важливо звертати увагу на подібні звороти й шукати питомі відповідники. Це не питання формальності, а питання мовної культури та ідентичності.

Особливо це актуально для публічної комунікації – журналістики, освіти, офіційних виступів. Чиста й точна мова формує довіру та професійний імідж, тоді як кальковані вислови свідчать про недбалість або мовну інерцію.

Українська мова має достатньо власних ресурсів, щоб передати будь-яку думку – яскраво, образно й без чужих запозичених шаблонів. Тож замість "не вішайте лапшу" варто сказати "не дуріть голову" або "не водіть за ніс". І це буде не лише грамотно, а й справді по-українськи.

