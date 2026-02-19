Языковая ошибка, которую делает пол страны: почему нельзя говорить «вешать лапшу» и как правильно выражаться на украинском

Украинский язык богат фразеологизмами – образными, меткими, глубокими по содержанию изречениями, которые формировались веками. Однако в ежедневной речи часто случаются обороты, не имеющие удельных украинских корней. Один из таких примеров – фраза "вешать лапшу на уши" , активно используемая в разговорном языке, медиа и даже в публичном пространстве.

Не «вешайте лапшу», потому что это русская калька – как правильно сказать по-украински

Несмотря на популярность, это выражение является прямой калькой по русскому языку . В украинской традиции такого фразеологизма не было. Более того, попытки переводить его буквально – вроде "вешать лапшу" – выглядят неестественно и противоречат законам развития фразеологии. Ведь фразеологизмы не переводятся дословно , они либо имеют соответствие в языке, либо нуждаются в замене на другое устоявшееся выражение.

Что же означает это изречение? Речь идет о введении в заблуждение, умышленном обмане, представлении ложной информации. В украинском языке для этого есть ряд точных и стилистически уместных соответствий.

Самые распространенные украинские варианты:

– замилювати очі

– дурити голову

– водити за ніс

– забивати баки

– обводити круг пальця

Каждое из этих выражений имеет глубокую историю в украинской языковой традиции и передает нужный смысл без чужеродных наслоений. Например, фраза "водити за ніс" означает намеренно вводить человека в заблуждение, манипулировать им. А "ззамилювати очі" – это создавать иллюзию благополучия или правдивости, скрывая реальное положение вещей .

Языковеды отмечают: употребление калек постепенно размывает языковую систему, делает ее менее самобытной. Поэтому важно обращать внимание на подобные обороты и искать удельные соответствия. Это не вопрос формальности, а вопрос языковой культуры и идентичности.

Особенно это актуально для публичной коммуникации – журналистики, образования, официальных выступлений. Чистый и точный язык формирует доверие и профессиональный имидж , тогда как калькированные выражения свидетельствуют о небрежности или языковой инерции.

У украинского языка достаточно собственных ресурсов, чтобы передать любое мнение – ярко, образно и без чужих заимствованных шаблонов. Так что вместо "не вешайте лапшу" следует сказать "не дуріть голову" или "не водіть за ніс". И это будет не только грамотно, но действительно по-украински.

