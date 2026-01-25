Морози без опалення можуть обернутися катастрофою у ванній: прості дії, які рятують унітаз і нерви

Масові відключення електроенергії, перебої з опаленням і сильні морози створили нову побутову проблему, до якої багато хто виявився не готовим. У квартирах, приватних будинках і навіть багатоповерхівках українці фіксують випадки, коли… замерзає унітаз. І тут головне — не панікувати і не наробити фатальних помилок.

Якщо раптом замерз унітаз — ця помилка ламає сантехніку назавжди

Фахівці наголошують: найгірше, що можна зробити в такій ситуації, — лити окріп. Різкий перепад температур майже гарантовано призведе до тріщини в кераміці або навіть повного руйнування унітазу. А це вже ремонт на тисячі гривень.

Найбезпечніший спосіб розморожування — поступовий і делікатний прогрів. Якщо є можливість, акуратно видаліть частину льоду з чаші, після чого невеликими порціями заливайте гарячу, але не киплячу воду температурою до 60–70 градусів. Важливо робити це повільно, даючи кераміці час адаптуватися.

Ще один ефективний метод — технічний або будівельний фен. Тепле повітря слід спрямовувати не всередину чаші, а на корпус унітазу та зону сифона, де найчастіше утворюється крижана пробка. Прогрів має бути рівномірним і без різких перепадів.

У випадках, коли немає електрики або фена, можна скористатися сіллю. Велика кількість кам’яної солі, засипаної у воду, знижує температуру замерзання і поступово руйнує лід. Метод не швидкий, але відносно безпечний. Також допускається використання теплого сольового розчину або спеціальних незамерзаючих рідин для сантехніки.

Експерти попереджають: замерзання води небезпечне тим, що під час кристалізації вона розширюється. Саме це створює внутрішній тиск, який і розриває керамічні вироби та труби. Тому зволікати не варто — діяти потрібно одразу, але обережно.

Щоб уникнути повторення проблеми, радять заздалегідь подбати про профілактику. Якщо житло тимчасово не використовується, воду з бачка та сифона краще повністю злити і витерти насухо. У сифони часто заливають антифриз, автомобільну "незамерзайку" або концентрований сольовий розчин. Утеплення труб і сантехніки ізоляційними матеріалами також значно знижує ризик замерзання.

У нинішніх умовах холод у домівках може підкинути багато несподіванок. Але правильні дії допоможуть уникнути зайвих витрат і зберегти сантехніку цілою навіть у найсильніші морози.

