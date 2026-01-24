Труби мовчать — будинок у небезпеці: чотири сигнали, після яких може рвонути система

Морози, що тримаються з кінця грудня, разом із перебоями електро- та теплопостачання перетворили домашні комунікації на зону підвищеного ризику. Тисячі мешканців Києва та області опинилися перед реальною загрозою замерзання труб, що може призвести не лише до відсутності води чи тепла, а й до масштабних аварій у квартирах та будинках. Про це пише видання "Главком" з посиланням на канал Міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Telegram.

Морози, блекаути і вода під тиском: як киянам не залишитися без опалення і квартири

Фахівці наголошують: головна причина аварій узимку — фізичні властивості води. Під час замерзання вона розширюється і створює критичний тиск на стінки труб. Не витримують ні металеві, ні пластикові системи, особливо якщо вони старі, не утеплені або проходять уздовж зовнішніх стін. У зоні найбільшого ризику — підвали, гаражі, горища та неопалювані технічні приміщення.

Окрему небезпеку становлять сучасні газові котли. Найуразливіше місце — конденсатна труба, яка виходить назовні. Вона тонка, швидко охолоджується, і навіть незначний мороз може перетворити залишки вологи на крижану пробку. У такому випадку система блокується, деформується або тріскається по всій довжині.

Експерти називають чотири ключові ознаки, які свідчать про початок замерзання труб. Перший тривожний сигнал — дивні звуки в системі опалення: булькання, потріскування або сторонній шум. Це означає, що теплоносій не може вільно циркулювати через крижаний затор. Друга ознака — збої в роботі котла: часті вимкнення, коди помилок або повна відмова запускатися. Третій симптом — різке зниження напору води, коли з крана тече тонка цівка або вода лише капає. Четверта ознака — проблеми з каналізацією: вода повільно сходить у раковині або унітаз майже не змивається.

Щоб уникнути обледеніння в період сильних холодів, фахівці радять залишати крани трохи відкритими. Навіть мінімальна течія забезпечує циркуляцію води та зменшує ризик утворення льоду. Якщо ж труба вже почала замерзати, розморожувати її слід поступово — за допомогою грілки або теплої тканини. Використання кип’ятку, відкритого вогню чи потужних будівельних фенів може призвести до миттєвого розриву труби.

Найнебезпечніший момент, за словами спеціалістів, настає не під час відключення опалення, а в момент його відновлення. Гаряча вода під тиском різко вдаряє в крижану пробку, викликаючи гідроудар. Саме тоді труби найчастіше лопаються, а котельне обладнання виходить з ладу. Тому після тривалої зупинки тепла систему не рекомендують запускати на повну потужність без перевірки циркуляції.

Якщо ж прорив уже стався, діяти потрібно негайно. Насамперед перекрити воду, знеструмити приміщення у разі контакту з електропроводкою, мінімізувати затоплення та викликати аварійну службу. Самостійні спроби ремонту труби під тиском можуть лише погіршити ситуацію.

Експерти наголошують: уважність до перших сигналів і своєчасна реакція можуть врятувати не лише ремонт, а й усю систему опалення в будинку.

