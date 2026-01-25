Морозы без отопления могут обернуться катастрофой в ванной: простые действия, спасающие унитаз и нервы

Массовые отключения электроэнергии, перебои с отоплением и сильные морозы создали новую бытовую проблему, к которой многие оказались не готовы. В квартирах, частных домах и даже многоэтажках украинцы фиксируют случаи, когда замерзает унитаз. И здесь главное — не паниковать и не совершить роковых ошибок.

Если вдруг замерз унитаз – эта ошибка ломает сантехнику навсегда

Специалисты отмечают: хуже всего, что можно сделать в такой ситуации, — лить кипяток. Резкий перепад температур почти гарантированно приведет к трещине в керамике или даже к полному разрушению унитаза. А это уже ремонт на тысячи гривен.

Самый безопасный способ размораживания – постепенный и деликатный прогрев. Если есть возможность, аккуратно удалите часть льда из чаши, после чего заливайте небольшими порциями горячую, но не кипящую воду температурой до 60–70 градусов. Важно делать это медленно, давая керамике время адаптироваться.

Еще один эффективный метод – технический или строительный фен. Теплый воздух следует направлять не внутрь чаши, а в корпус унитаза и зону сифона, где чаще всего образуется ледяная пробка. Прогрев должен быть равномерным и без резких перепадов.

В случаях, когда нет электричества или фена, можно воспользоваться солью. Большое количество каменной соли, засыпанной в воду, снижает температуру замерзания и постепенно разрушает лед. Метод не скорый, но относительно безопасный. Также допускается использование теплого солевого раствора или специальных незамерзающих жидкостей для сантехники.

Эксперты предупреждают: замерзание воды чревато тем, что во время кристаллизации она расширяется. Именно это создает внутреннее давление, которое и разрывает керамические изделия и трубы. Поэтому медлить не стоит – действовать нужно сразу, но осторожно.

Чтобы избежать повторения проблемы, советуют заранее позаботиться о профилактике. Если жилье временно не используется, воду из бачка и сифона лучше слить полностью и вытереть досуха. В сифоны часто заливают антифриз, автомобильную незамерзайку или концентрированный солевой раствор. Утепление труб и сантехники изоляционными материалами также значительно снижает риск замерзания.

В нынешних условиях холод в домах может подбросить множество неожиданностей. Но правильные действия помогут избежать лишних трат и сохранить сантехнику целой даже в самые сильные морозы.

Читайте также в "Комментариях", что делать при замерзании труб.