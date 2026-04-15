Корисні поради 10 грамів під корінь – і помідори «вистрілять»: простий трюк, який дає врожай без хімії
commentss НОВИНИ Всі новини

10 грамів під корінь – і помідори «вистрілять»: простий трюк, який дає врожай без хімії

Один дешевий компонент здатен повністю змінити результат – кущі стають сильнішими, а плоди більшими.

15 квітня 2026, 19:07
Автор:
Проніна Анна

Українські городники масово переходять на прості, але ефективні методи вирощування овочів без хімії. Один із таких лайфхаків – використання мікоризи під час висадки томатів. Саме цей метод дозволяє отримати потужні кущі та великі плоди без зайвих витрат.

Аграрні експерти наголошують: достатньо всього 10 грамів мікоризи на одну рослину, щоб суттєво підвищити врожайність.

Що це за "чарівний" компонент

Мікориза – це не класичне добриво, а корисний грибок, який вступає у симбіоз із кореневою системою рослини. Він фактично "розширює" можливості коріння, допомагаючи йому отримувати більше води та поживних речовин навіть із глибоких шарів ґрунту.

Завдяки цьому томати стають витривалішими до посухи, перепадів температур і стресових умов.

Як правильно використовувати

Метод максимально простий і підходить навіть для новачків:

Під час висадки розсади у відкритий ґрунт або теплицю достатньо насипати невелику кількість мікоризи прямо в лунку під корінь. Важливо, щоб речовина контактувала саме з кореневою системою. Після цього рослину потрібно добре полити.

Фахівці також радять уникати використання агресивних фунгіцидів після внесення мікоризи, адже це може знищити корисний грибок і звести ефект нанівець .

Чому це працює

Городники пояснюють ефект одразу кількома факторами:
– коренева система розвивається швидше
– рослина краще засвоює поживні речовини
– формується природний захист від хвороб

Зокрема, мікориза створює своєрідний бар’єр проти збудників, що дозволяє значно знизити ризик появи фітофтори.

Який результат отримують дачники

Ефект стає помітним уже в сезон збору врожаю. Помідори виростають більшими, м’ясистими та мають більш насичений смак. Самі кущі довше залишаються зеленими і дають більше плодів, ніж зазвичай.

Експерти підкреслюють: це один із найпростіших способів підвищити врожайність без складних схем догляду чи дорогих препаратів.

