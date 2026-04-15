logo

BTC/USD

73828

ETH/USD

2332.65

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы 10 граммов под корень – и помидоры «выстрелят»: простой трюк, дающий урожай без химии
commentss НОВОСТИ Все новости

10 граммов под корень – и помидоры «выстрелят»: простой трюк, дающий урожай без химии

Один дешевый компонент способен полностью изменить результат – кусты становятся сильнее, а плоды больше.

15 апреля 2026, 19:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинские огородники массово переходят на простые, но эффективные методы выращивания овощей без химии. Один из таких лайфхаков – использование микоризы при высадке томатов. Именно этот метод позволяет получить мощные кусты и большие плоды без лишних трат.

Аграрные эксперты отмечают: достаточно всего 10 граммов микоризы на одно растение, чтобы существенно повысить урожайность.

Что это за "волшебный" компонент

Микориза – это не классическое удобрение, а полезный грибок, вступающий в симбиоз с корневой системой растения. Он фактически расширяет возможности корней, помогая ему получать больше воды и питательных веществ даже из глубоких слоев почвы.

Благодаря этому томаты становятся более выносливыми к засухе, перепадам температур и стрессовым условиям.

Как правильно использовать

Метод максимально прост и подходит даже для новичков:

При высадке рассады в открытый грунт или теплицу достаточно насыпать небольшое количество микоризы прямо в лунку под корень. Важно, чтобы вещество контактировало именно с корневой системой. После этого растение нужно хорошо полить.

Специалисты также советуют избегать использования агрессивных фунгицидов после внесения микоризы, ведь это может уничтожить полезный грибок и свести на нет эффект.

Почему это работает

Огородники объясняют эффект сразу несколькими факторами:
– корневая система развивается быстрее
– растение лучше усваивает питательные вещества
– формируется естественная защита от болезней

В частности, микориза создает своеобразный барьер против возбудителей, что позволяет значительно снизить риск появления фитофторы.

Какой результат получают дачники

Эффект становится заметен уже в сезон сбора урожая. Помидоры вырастают более крупными, мясистыми и имеют более насыщенный вкус. Сами кусты дольше остаются зелеными и дают больше плодов, чем обычно.

Эксперты подчеркивают: это один из самых простых способов повысить урожайность без сложных схем ухода или дорогостоящих препаратов.

Читайте также в "Комментариях", какие культуры нужно высаживать уже после Пасхи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости