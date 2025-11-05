Комах у домі позбутися легко: допоможе поширена спеція

Комахи можуть з'являтися в домі незалежно від того, як часто прибирати. Особливо неприємно знайти комах у шафах, де зберігаються продукти.

Кухня. Ілюстративне фото

Позбутися цих неприємних "гостей" легко — достатньо покласти у комоди, шафи чи шухляди лавровий лист, пише видання Express.

Лавровий лист століттями використовувався як природний засіб від комах, і він є чудовою альтернативою хімічним пестицидам. Секрет у сильному ароматі лаврового листа, який відлякує комах, таких як міль та мурахи.

“Все, що вам потрібно зробити, щоб використовувати листя як репелент, це помістити його в проблемні місця, наприклад, шафи, шухляди та комори”, — пише видання.

Зазначається, що можна використовувати як свіжий, так і сушений лавровий лист. Хоча свіже лаврове листя має сильніший аромат і смак, але сушене використовується частіше, оскільки воно має довший термін зберігання.

Експерти, як зазначає видання, переконані, що ця порада може стати ідеальним рішенням для захисту оселі від комах. До того ж лавровий лист коштує недорого, що робить цей спосіб боротьби з комахами доступним.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що восени та взимку внаслідок контакту теплого повітря в приміщенні з холодними поверхнями, такими як вікна, утворюється конденсат. Далі може з'явитися цвіль та грибок. Така ситуація небезпечна тим, що ріст цвілі в будинках може призвести до різних інфекцій дихальних шляхів.

Експерти порадили простий та ефективний засіб у боротьбі з конденсатом та пліснявою. Усім, хто хоче запобігти росту цвілі та поглинути зайву вологу в холодну погоду, радять використовувати харчову соду.



