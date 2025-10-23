Ці народні засоби ефективно усувають конденсат та плісняву: у чому секрет

Восени та взимку внаслідок контакту теплого повітря в приміщенні з холодними поверхнями, такими як вікна, утворюється конденсат. Далі може з'явитися цвіль та грибок. Така ситуація небезпечна тим, що ріст цвілі в будинках може призвести до різних інфекцій дихальних шляхів.

Цвіль. Ілюстративне фото

Експерти порадили простий та ефективний засіб у боротьбі з конденсатом та пліснявою. Усім, хто хоче запобігти росту цвілі та поглинути зайву вологу в холодну погоду, радять використовувати харчову соду. Це багатофункціональний інгредієнт, який часто використовується у випічці, може запобігати конденсації, усувати цвіль та грибок, а також нейтралізувати запахи, пише видання Express.

“Експерти рекомендують поставити ємність з харчовою содою на підвіконня, вона поглине зайву вологу з повітря, запобігаючи утворенню крапель води, що викликають конденсацію”, — пише видання.

Коли сода затвердіє, її потрібно замінити на нову.

До того ж соду можна використовувати для боротьби з цвіллю — потрібно нанести пасту з харчової соди на спори цвілі. Це допоможе її знищити, запобігти подальшому росту та усуне неприємні запахи.

Для боротьби з цвіллю можна використати оцет. Це натуральний, нетоксичний дезінфікуючий засіб, який може знищити до 82% видів цвілі. Ефективно усуває цвіль, як пише видання, лимонний сік. Кислотність лимонного соку робить його природним відбілювачем та дезінфікуючим засобом.

Висока концентрація кислоти в лимоні розщеплює спори цвілі та видаляє плями, що дозволяє легко видалити спори цвілі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому варто покласти каштани у шафу.



