Ці народні засоби ефективно усувають конденсат та плісняву: у чому секрет
Ці народні засоби ефективно усувають конденсат та плісняву: у чому секрет

Швидко позбутися плісняви та конденсату допоможуть поширені продукти

23 жовтня 2025, 18:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Восени та взимку внаслідок контакту теплого повітря в приміщенні з холодними поверхнями, такими як вікна, утворюється конденсат. Далі може з'явитися цвіль та грибок. Така ситуація небезпечна тим, що ріст цвілі в будинках може призвести до різних інфекцій дихальних шляхів.

Ці народні засоби ефективно усувають конденсат та плісняву: у чому секрет

Цвіль. Ілюстративне фото

Експерти порадили простий та ефективний засіб у боротьбі з конденсатом та пліснявою. Усім, хто хоче запобігти росту цвілі та поглинути зайву вологу в холодну погоду, радять використовувати харчову соду. Це багатофункціональний інгредієнт, який часто використовується у випічці, може запобігати конденсації, усувати цвіль та грибок, а також нейтралізувати запахи, пише видання Express.

“Експерти рекомендують поставити ємність з харчовою содою на підвіконня, вона поглине зайву вологу з повітря, запобігаючи утворенню крапель води, що викликають конденсацію”, — пише видання.

Коли сода затвердіє, її потрібно замінити на нову. 

До того ж соду можна використовувати для боротьби з цвіллю — потрібно нанести пасту з харчової соди на спори цвілі. Це допоможе її знищити, запобігти подальшому росту та усуне неприємні запахи.

Для боротьби з цвіллю можна використати оцет. Це натуральний, нетоксичний дезінфікуючий засіб, який може знищити до 82% видів цвілі. Ефективно усуває цвіль, як пише видання, лимонний сік. Кислотність лимонного соку робить його природним відбілювачем та дезінфікуючим засобом.

Висока концентрація кислоти в лимоні розщеплює спори цвілі та видаляє плями, що дозволяє легко видалити спори цвілі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому варто покласти каштани у шафу.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/property/2124181/make-mould-condensation-disappear
