От насекомых в доме избавиться легко: поможет распространенная специя

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Насекомые могут появляться в доме вне зависимости от того, как часто убирать. Особенно неприятно найти насекомых в шкафах, где хранятся продукты.
Кухня. Иллюстративное фото
Избавиться от этих неприятных "гостей" легко — достаточно положить в комоды, шкафы или ящики лавровый лист, пишет издание Express.
Лавровый лист веками использовался как природное средство от насекомых, и является прекрасной альтернативой химическим пестицидам. Секрет в сильном аромате лаврового листа, который отпугивает насекомых, таких как моль и муравьи.
Отмечается, что можно использовать как свежий, так и сушеный лавровый лист. Хотя свежие лавровые листья имеют более сильный аромат и вкус, но сушеные используются чаще, поскольку они имеют более длительный срок хранения.
Эксперты, как отмечает издание, убеждены, что этот совет может стать идеальным решением для защиты дома от насекомых. К тому же лавровый лист стоит недорого, что делает этот способ борьбы с насекомыми доступным.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что осенью и зимой в результате контакта теплого воздуха в помещении с холодными поверхностями, такими как окна, образуется конденсат. Дальше может появиться плесень и грибок. Такая ситуация опасна тем, что рост плесени в домах может привести к разным инфекциям дыхательных путей.
Эксперты посоветовали простое и эффективное средство в борьбе с конденсатом и плесенью. Всем, кто хочет предотвратить рост плесени и поглотить лишнюю влагу в холодную погоду, советуют использовать пищевую соду.