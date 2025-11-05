От насекомых в доме избавиться легко: поможет распространенная специя

Насекомые могут появляться в доме вне зависимости от того, как часто убирать. Особенно неприятно найти насекомых в шкафах, где хранятся продукты.

Кухня. Иллюстративное фото

Избавиться от этих неприятных "гостей" легко — достаточно положить в комоды, шкафы или ящики лавровый лист, пишет издание Express.

Лавровый лист веками использовался как природное средство от насекомых, и является прекрасной альтернативой химическим пестицидам. Секрет в сильном аромате лаврового листа, который отпугивает насекомых, таких как моль и муравьи.

"Все, что вам нужно сделать, чтобы использовать листья как репеллент, это поместить их в проблемные места, например, шкафы, ящики и комоды", — пишет издание.

Отмечается, что можно использовать как свежий, так и сушеный лавровый лист. Хотя свежие лавровые листья имеют более сильный аромат и вкус, но сушеные используются чаще, поскольку они имеют более длительный срок хранения.

Эксперты, как отмечает издание, убеждены, что этот совет может стать идеальным решением для защиты дома от насекомых. К тому же лавровый лист стоит недорого, что делает этот способ борьбы с насекомыми доступным.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что осенью и зимой в результате контакта теплого воздуха в помещении с холодными поверхностями, такими как окна, образуется конденсат. Дальше может появиться плесень и грибок. Такая ситуация опасна тем, что рост плесени в домах может привести к разным инфекциям дыхательных путей.

Эксперты посоветовали простое и эффективное средство в борьбе с конденсатом и плесенью. Всем, кто хочет предотвратить рост плесени и поглотить лишнюю влагу в холодную погоду, советуют использовать пищевую соду.



