Ідеальний рецепт сирників, які не приготують у ресторані: ця знахідка вразить гурманів

Сирники – це одна з найулюбленіших страв на сніданок в Україні. Їхній рецепт пройшов через багато поколінь і став справжньою класикою української кухні. У кожній родині існують свої секрети приготування цієї страви, але головні інгредієнти залишаються незмінними – сир, яйце та цукор. Завдяки їхньому поєднанню вийде смачний і ситний сніданок для всієї родини.

Основною запорукою смачних сирників є правильне співвідношення інгредієнтів. Не варто додавати занадто багато борошна чи цукру, адже це може зробити страву важкою або занадто солодкою. Також всі продукти, особливо яйця та сир, бажано заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони набрали кімнатну температуру.

Ось що вам знадобиться для класичних сирників:

200 г жирного сиру

1 яйце

1 столова ложка цукру

1 столова ложка борошна для тіста + 3 столові ложки для панірування

Щіпка солі

2 столові ложки олії для смаження

Якщо ви хочете приготувати більше порцій, просто пропорційно збільшуйте кількість інгредієнтів. Наприклад, для 400 г сиру візьміть два яйця, 2 ложки цукру і так далі.

Починайте з того, що викладаєте сир у миску і розминаєте його виделкою, розбиваючи великі грудки. Якщо сир занадто вологий, заверніть його в марлю і відіжміть зайву рідину. Додайте до нього сіль, цукор, борошно і збите яйце. Якщо хочете додати родзинки, курагу чи інші добавки, це чудово – вони нададуть сирникам додатковий смак і аромат. Залиште суміш на кілька хвилин, щоб інгредієнти добре змішалися.

Присипте стіл борошном і сформуйте з сирної маси невеликі кружечки. Обваляйте їх у борошні, а потім викладіть на розігріту сковороду з олією. Спочатку розігрійте олію на сильному вогні, а потім зменшіть його до середнього рівня. Смажте сирники по 3-4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.

Щоб зробити сирники ще більш пишними, можна додати манну крупу. Цей інгредієнт надає сирникам легкості і запобігає їх розвалюванню під час смаження. Рецепт з манкою майже нічим не відрізняється від класичного, але манка робить структуру сирників більш повітряною і ніжною.

