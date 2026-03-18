Идеальный рецепт сырников, которые не приготовят в ресторане: эта находка поразит гурманов

Сырники – это одно из самых любимых блюд на завтрак в Украине. Их рецепт прошел через многие поколения и стал настоящей классикой украинской кухни. В каждой семье есть свои секреты приготовления этого блюда, но главные ингредиенты остаются неизменными – сыр, яйцо и сахар. Благодаря их сочетанию получится вкусный и сытный завтрак для всей семьи.

Основным залогом вкусных творожников является правильное соотношение ингредиентов. Не стоит добавлять слишком много муки или сахара, ведь это может сделать блюдо тяжелым или слишком сладким. Также все продукты, особенно яйца и сыр, желательно заранее достать из холодильника, чтобы они набрали комнатную температуру.

Вот что вам пригодится для классических сырников:

200 г жирного творога

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка муки для теста 3 столовые ложки для панировки

Щепотка соли

2 столовые ложки масла для жарки

Если вы хотите приготовить больше порций, просто увеличивайте пропорционально количество ингредиентов. К примеру, для 400 г сыра возьмите два яйца, 2 ложки сахара и так далее.

Начинайте с того, что выкладываете сыр в миску и разминаете его вилкой, разбивая большие комки. Если сыр слишком влажный, заверните его в марлю и отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к нему соль, сахар, муку и взбитое яйцо. Если хотите добавить изюм, курагу или другие добавки, это отлично – они придадут сырникам дополнительный вкус и аромат. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались.

Присыпьте стол мукой и сформуйте из творожной массы небольшие кружочки. Обваляйте их в муке, а затем выложите на разогретую сковороду с растительным маслом. Сначала разогрейте масло на сильном огне, а затем убавьте его до среднего уровня. Жарьте сырники по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Чтобы сделать сырники еще пышнее, можно добавить манную крупу. Этот ингредиент придает сырникам легкость и предотвращает их разрушение во время жарки. Рецепт с манкой почти ничем не отличается от классического, но манка делает структуру творожников более воздушной и нежной.

Как уже писали "Комментарии", во время поста можно приготовить множество вкусных блюд без мяса, и одно из них – стейк из цветной капусты под зеленым соусом. Это популярное европейское блюдо, где капусту нарезают толстыми ломтиками, запекая до мягкости внутри и хрустящей корочки извне. Важно выбрать плотную белую головку капусты без пятен и резать ее от середины, чтобы "стейки" держали форму.