Таких стейків ви ще не куштували: смачний рецепт, який вразить кожного

Під час посту можна приготувати безліч смачних страв без м’яса, і один із них — стейк з цвітної капусти під зеленим соусом. Це популярна європейська страва, де капусту нарізають товстими скибками, запікаючи до м'якості всередині і хрусткої скоринки ззовні. Важливо вибрати щільну білу головку капусти без плям і різати її від середини, щоб "стейки" тримали форму.

Інгредієнти:

· 1 головка цвітної капусти

· 1 ст. л. меду

· 1 ст. л. оливкової олії

· сіль, перець, чилі, часник

Для соусу:

· 1 пучок петрушки

· кілька листків базиліку

· 2 зубчики часнику

· 1 авокадо

· сік половини лимона

· 2-3 ст. л. оливкової олії

Приготування:

Вимийте капусту, за бажанням замочіть на 30 хвилин, обсушіть.

Наріжте її товстими скибками від середини, щоб утворити "стейки".

Викладіть на деко, змастіть маринадом з меду, олії, часнику, чилі та спецій.

Запікайте при 180°C 15-20 хвилин до м'якості й рум'яної скоринки.

Для соусу змішайте в блендері петрушку, базилік, часник, авокадо, лимонний сік і олію до кремової консистенції.

Подавайте стейк з соусом.

Цей стейк з цвітної капусти під зеленим соусом — смачна і корисна страва для посту.

