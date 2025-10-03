Експерт назвав 3 поширені побутові прилади, через які найчастіше виникають пожежі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В кожній оселі зазвичай немало побутових приладів, які працюють від електрики. Однак, перш ніж включати їх, варто перевірити, чи правильно ви це робите, адже нехтування правилами безпеки може спричинити пожежу.
Побутові прилади. Ілюстративне фото
Експерт з електрики Чаранджіт Манну назвав, які побутові прилади заборонено включати через подовжувач, пише видання Express. За його словами, перевантаження подовжувачів може спричинити пожежу.
Експерт вказав, що завжди потрібно підключати безпосередньо до розетки чайники, обігрівачі та тостери, адже вони можуть стати "головними винуватцями" пожеж.
До того ж, як уточнив він, ці потужні пристрої можуть призвести до швидкого перегріву подовжувачів. Під час перегріву пластиковий корпус може розплавитися та запалити навколишні матеріали.
Він також не радить користуватися недорогими подовжувачами без належного маркування безпеки та запобіжників.
Видання зазначає, що за словами експертів, краще використовувати подовжувачі лінійного типу із запобіжниками, а не кубічні адаптери.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що як легко видалити вапняний наліт.