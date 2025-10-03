Експерт назвав 3 поширені побутові прилади, через які найчастіше виникають пожежі

В кожній оселі зазвичай немало побутових приладів, які працюють від електрики. Однак, перш ніж включати їх, варто перевірити, чи правильно ви це робите, адже нехтування правилами безпеки може спричинити пожежу.

Побутові прилади. Ілюстративне фото

Експерт з електрики Чаранджіт Манну назвав, які побутові прилади заборонено включати через подовжувач, пише видання Express. За його словами, перевантаження подовжувачів може спричинити пожежу.

Експерт вказав, що завжди потрібно підключати безпосередньо до розетки чайники, обігрівачі та тостери, адже вони можуть стати "головними винуватцями" пожеж.

“Ці три пристрої споживають величезну кількість струму — набагато більше, ніж більшість подовжувачів можуть безпечно витримувати. Типовий чайник використовує близько 3000 Вт, електричні обігрівачі можуть використовувати 3000 Вт або більше, а тостери зазвичай використовують 800-1500 Вт”, — цитує слова експерта видання.

До того ж, як уточнив він, ці потужні пристрої можуть призвести до швидкого перегріву подовжувачів. Під час перегріву пластиковий корпус може розплавитися та запалити навколишні матеріали.

“Багато людей погіршують ситуацію, змотуючи подовжувачі під час використання, що концентрує тепло в одній області. Ризики значно зростають, коли кілька потужних приладів працюють одночасно на одному подовжувачі, приміром, чайник, мікрохвильова піч і тостер. Це створює надзвичайну пожежну небезпеку, оскільки сумарна потужність значно перевищує те, що може безпечно витримувати будь-який побутовий подовжувач”, — наголосив Манну.

Він також не радить користуватися недорогими подовжувачами без належного маркування безпеки та запобіжників.

Видання зазначає, що за словами експертів, краще використовувати подовжувачі лінійного типу із запобіжниками, а не кубічні адаптери.

