Эксперт назвал 3 распространенных бытовых прибора, из-за которых чаще всего возникают пожары

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В каждом доме обычно немало бытовых приборов, работающих от электричества. Однако, прежде чем включать их, следует проверить, правильно ли вы это делаете, ведь пренебрежение правилами безопасности может привести к пожару.
Бытовые приборы. Иллюстративное фото
Эксперт по электричеству Чаранджит Манну назвал, какие бытовые приборы запрещено включать через удлинитель, пишет газета Express. По его словам, перегрузка удлинителей может повлечь за собой пожар.
Эксперт указал, что всегда нужно подключать к розетке чайники, обогреватели и тостеры, так как они ведь могут стать "главными виновниками" пожаров.
К тому же, как он уточнил, эти мощные устройства могут привести к быстрому перегреву удлинителей. При перегреве пластиковый корпус может расплавиться и воспламенить окружающие материалы.
Он также не советует пользоваться недорогими удлинителями без надлежащей маркировки безопасности и предохранителей.
Издание отмечает, что, по словам экспертов, лучше использовать удлинители линейного типа с предохранителями, а не кубические адаптеры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что как легко удалить известковый налет.