Эксперт назвал 3 распространенных бытовых прибора, из-за которых чаще всего возникают пожары

В каждом доме обычно немало бытовых приборов, работающих от электричества. Однако, прежде чем включать их, следует проверить, правильно ли вы это делаете, ведь пренебрежение правилами безопасности может привести к пожару.

Бытовые приборы. Иллюстративное фото

Эксперт по электричеству Чаранджит Манну назвал, какие бытовые приборы запрещено включать через удлинитель, пишет газета Express. По его словам, перегрузка удлинителей может повлечь за собой пожар.

Эксперт указал, что всегда нужно подключать к розетке чайники, обогреватели и тостеры, так как они ведь могут стать "главными виновниками" пожаров.

"Эти три устройства потребляют огромное количество тока – гораздо больше, чем большинство удлинителей могут безопасно выдерживать. Типичный чайник использует около 3000 Вт, электрические обогреватели могут использовать 3000 Вт или больше, а тостеры обычно используют 800-1500 Вт", – цитирует слова эксперта издание.

К тому же, как он уточнил, эти мощные устройства могут привести к быстрому перегреву удлинителей. При перегреве пластиковый корпус может расплавиться и воспламенить окружающие материалы.

"Многие люди усугубляют ситуацию, сматывая удлинители во время использования, что концентрирует тепло в одной области. Риски значительно возрастают, когда несколько мощных приборов работают одновременно на одном удлинителе, например, чайник, микроволновая печь и тостер. Это создает чрезвычайную пожарную опасность, поскольку суммарная мощность значительно превышает то, что может безопасно выдерживать любой бытовой удлинитель”, — подчеркнул Манну.

Он также не советует пользоваться недорогими удлинителями без надлежащей маркировки безопасности и предохранителей.

Издание отмечает, что, по словам экспертов, лучше использовать удлинители линейного типа с предохранителями, а не кубические адаптеры.

