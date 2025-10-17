Де знайти 51 лимон у Monobank: Гороховський розкрив головну підказку

Банк Monobank продовжує тримати інтригу навколо свого масштабного інтерактивного розіграшу "Полювання на лимони", присвяченого досягненню позначки у 10 мільйонів клієнтів. Користувачі активно шукають віртуальні лимони у застосунку, щоб виграти цінні призи — від новенького iPhone 17 до BMW 3 Series. Однак тепер співзасновник Monobank Олег Гороховський дав підказку, де знайти 51 лимон.

Де знайти 51 лимон у Monobank

Monobank пропонує клієнтам зібрати різну кількість віртуальних лимонів у додатку. Наприклад за 10 знайдених лимонів можна взяти участь у розіграші 50 iPhone 17 і спеціальний "скін", а за 50 лимонів шанс виграти 1 000 000 гривень. Однак, існує 51 лимон, який дозволить виграти автомобіль BMW 3 Series.

Де знайти 51 лимон в Monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський зробив кілька натяків, де можна знайти "міфічний" 51 лимон. Спершу він заявив, що "51 лимон — десь на маркеті". Тепер же Гороховський дав детальнішу підказку, фактично підтвердивши, що лимон потрібно шукати у monoмаркеті.

"Спеціальний лимон захований після оплати якогось товару на monoмаркеті. Увага! Ціна цього товару в діапазоні від 1000 грн до 3000 грн", — написав Гороховський про 51 лимон.

Також він зауважив, що знайти 51 лимон в Monobank можна навіть без пошуків решти 50 лимонів.

Знайдено 51 лимон в Monobank

Згодом Гороховський повідомив, що 51 лимон було знайдено. Переможцем був Михайло Михайлик. Як виявилося, автолимон був захований у товарі "розумна розетка".

Однак співзасновник Monobank заявив, що будуть інші лимони, які можна буде знайти та мати можливість виграти автомобіль. Ймовірно, наступний автолимон також буде захований на monoмаркеті.

