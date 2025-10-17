logo_ukra

Де знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний гайд з підказками

Як знайти 50 лимонів у Monobank. Ми зібрали повний список, де шукати 50 лимонів у застосунку.

17 жовтня 2025, 13:40
Monobank запустив інтерактивний розіграш "Полювання на лимони", який створив манію з пошуків лимонів. Користувачі з усієї України шукають віртуальні лимони у застосунку банку, щоб виграти мільйон гривень, BMW 3 Series або iPhone 17.

Де знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний гайд з підказками

Де знайти всі 50 лимонів у Monobank

Акція від Monobank присвячена 10 мільйонів клієнтів і буде тривати 4 дні. Monobank пропонує клієнтам знайти лимони у застосунку та взяти участь у розіграші призів:

  • Знайти 10 лимонів — участь у розіграші 50 iPhone 17 і спеціальний "скін" на згадку;
  • Знайти 50 лимонів — участь у розіграші 1 000 000 гривень;
  • Знайти 51 лимон — автомобіль BMW 3 Series.

Для власників дитячих карток умови дещо інші: замість авто можна виграти поїздку до Діснейленду для п’ятьох осіб, а додатково розігруються 1000 банок шоколадних монет.

Після початку розіграшу користувачі у соцмережах діляться активно підказками, де саме можна знайти лимони в Monobank. Портал "Коментарі" склав список з 50 місць, де можуть знаходиться лимони від "Монобанку".

Де знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний гайд з підказками - фото 2

50 лимонів у Monobank

Як знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний список

Список з 50 місць, де знайти лимони в Monobank:

  • 1. Відкрити банку.
  • 2. Розділити витрату.
  • 3. Свайп праворуч — "Усі операції".
  • 4. Особисті дані (ззовні).
  • 5. Зробити платіж по IBAN.
  • 6. Поповнити картку через "+" (гортайте вниз).
  • 7. Тривалий натиск на іконку застосунку на робочому столі.
  • 8. Інші платежі.
  • 9. У monoмаркеті знайти "Сицилійський лимон" — набір салатників.
  • 10. Зайти в усі картки.
  • 11. Курс валют.
  • 12. Поповнити мобільний телефон.
  • 13. Аватарка кота.
  • 14. Умови та тарифи (внизу).
  • 15. Змінити ім’я.
  • 16. Групові витрати.
  • 17. Поповнення карти з білої картки.
  • 18. Особисті дані (зсередини).
  • 19. Приз "Знайомство".
  • 20. Відкрити речі.
  • 21. Запросити друга.
  • 22. Зробити грошовий переказ (на будь-яку суму).
  • 23. Зробити донат.
  • 24. Змінити категорію у вже здійсненому платежі.
  • 25. Комунальні платежі.
  • 26. WOG у розділі "Ще".
  • 27. Виписки та довідки.
  • 28. Підписка та сервіси.
  • 29. Натиснути на "Ще".
  • 30. Заплановані платежі.
  • 31. Потрясти смартфон.
  • 32. Архів.
  • 33. Мапа оплат картками.
  • 34. Операції по карті — "Усі".
  • 35. Служба підтримки.
  • 36. Головна сторінка monoмаркету.
  • 37. Досягнення — тапнути на будь-яку ачівку.
  • 38. Змінити фото.
  • 39. Програма лояльності.
  • 40. Архівний платіж.
  • 41. Автострахування.
  • 42. Опис / тег у здійсненому платежі.
  • 43. Переглянути квитанцію.
  • 44. Відкрити банку (повторно).
  • 45. Вибір картки (внизу).
  • 46. Благодійність / фонди.
  • 47. Статистика "Капітал" — натиснути на монетки у верхньому кутку.
  • 48. Налаштування застосунку.
  • 49. Головна сторінка — поруч із "Умовами".
  • 50. Сканер QR.

Однак, слід зауважити, що Monobank зробив більше ніж 50 місць, де знаходяться лимони. Таким чином, у кожного користувача можуть бути дещо інші місця під час пошуку лимонів. Однак, цей гайд допоможе знайти більшість лимонів у Monobank.

Станом на написання статті у Monobank понад 1,9 мільйона користувачів знайшли 10 лимонів у застосунку, а усі 50 лимонів знайшли 312 тисяч клієнтів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Гороховський з Monobank відреагував на звинувачення блогерки, в якої вкрали 6 млн гривень

Також "Коментарі" писали, що українські підприємці обурені вимогами Monobank.



