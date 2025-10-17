Де знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний гайд з підказками

Monobank запустив інтерактивний розіграш "Полювання на лимони", який створив манію з пошуків лимонів. Користувачі з усієї України шукають віртуальні лимони у застосунку банку, щоб виграти мільйон гривень, BMW 3 Series або iPhone 17.
Де знайти всі 50 лимонів у Monobank
Акція від Monobank присвячена 10 мільйонів клієнтів і буде тривати 4 дні. Monobank пропонує клієнтам знайти лимони у застосунку та взяти участь у розіграші призів:
- Знайти 10 лимонів — участь у розіграші 50 iPhone 17 і спеціальний "скін" на згадку;
- Знайти 50 лимонів — участь у розіграші 1 000 000 гривень;
- Знайти 51 лимон — автомобіль BMW 3 Series.
Для власників дитячих карток умови дещо інші: замість авто можна виграти поїздку до Діснейленду для п’ятьох осіб, а додатково розігруються 1000 банок шоколадних монет.
Після початку розіграшу користувачі у соцмережах діляться активно підказками, де саме можна знайти лимони в Monobank. Портал "Коментарі" склав список з 50 місць, де можуть знаходиться лимони від "Монобанку".
50 лимонів у Monobank
Як знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний список
Список з 50 місць, де знайти лимони в Monobank:
- 1. Відкрити банку.
- 2. Розділити витрату.
- 3. Свайп праворуч — "Усі операції".
- 4. Особисті дані (ззовні).
- 5. Зробити платіж по IBAN.
- 6. Поповнити картку через "+" (гортайте вниз).
- 7. Тривалий натиск на іконку застосунку на робочому столі.
- 8. Інші платежі.
- 9. У monoмаркеті знайти "Сицилійський лимон" — набір салатників.
- 10. Зайти в усі картки.
- 11. Курс валют.
- 12. Поповнити мобільний телефон.
- 13. Аватарка кота.
- 14. Умови та тарифи (внизу).
- 15. Змінити ім’я.
- 16. Групові витрати.
- 17. Поповнення карти з білої картки.
- 18. Особисті дані (зсередини).
- 19. Приз "Знайомство".
- 20. Відкрити речі.
- 21. Запросити друга.
- 22. Зробити грошовий переказ (на будь-яку суму).
- 23. Зробити донат.
- 24. Змінити категорію у вже здійсненому платежі.
- 25. Комунальні платежі.
- 26. WOG у розділі "Ще".
- 27. Виписки та довідки.
- 28. Підписка та сервіси.
- 29. Натиснути на "Ще".
- 30. Заплановані платежі.
- 31. Потрясти смартфон.
- 32. Архів.
- 33. Мапа оплат картками.
- 34. Операції по карті — "Усі".
- 35. Служба підтримки.
- 36. Головна сторінка monoмаркету.
- 37. Досягнення — тапнути на будь-яку ачівку.
- 38. Змінити фото.
- 39. Програма лояльності.
- 40. Архівний платіж.
- 41. Автострахування.
- 42. Опис / тег у здійсненому платежі.
- 43. Переглянути квитанцію.
- 44. Відкрити банку (повторно).
- 45. Вибір картки (внизу).
- 46. Благодійність / фонди.
- 47. Статистика "Капітал" — натиснути на монетки у верхньому кутку.
- 48. Налаштування застосунку.
- 49. Головна сторінка — поруч із "Умовами".
- 50. Сканер QR.
Однак, слід зауважити, що Monobank зробив більше ніж 50 місць, де знаходяться лимони. Таким чином, у кожного користувача можуть бути дещо інші місця під час пошуку лимонів. Однак, цей гайд допоможе знайти більшість лимонів у Monobank.
Станом на написання статті у Monobank понад 1,9 мільйона користувачів знайшли 10 лимонів у застосунку, а усі 50 лимонів знайшли 312 тисяч клієнтів.
