Де знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний гайд з підказками

Monobank запустив інтерактивний розіграш "Полювання на лимони", який створив манію з пошуків лимонів. Користувачі з усієї України шукають віртуальні лимони у застосунку банку, щоб виграти мільйон гривень, BMW 3 Series або iPhone 17.

Де знайти всі 50 лимонів у Monobank

Акція від Monobank присвячена 10 мільйонів клієнтів і буде тривати 4 дні. Monobank пропонує клієнтам знайти лимони у застосунку та взяти участь у розіграші призів:

Знайти 10 лимонів — участь у розіграші 50 iPhone 17 і спеціальний "скін" на згадку;

Знайти 50 лимонів — участь у розіграші 1 000 000 гривень;

Знайти 51 лимон — автомобіль BMW 3 Series.

Для власників дитячих карток умови дещо інші: замість авто можна виграти поїздку до Діснейленду для п’ятьох осіб, а додатково розігруються 1000 банок шоколадних монет.

Після початку розіграшу користувачі у соцмережах діляться активно підказками, де саме можна знайти лимони в Monobank. Портал "Коментарі" склав список з 50 місць, де можуть знаходиться лимони від "Монобанку".

50 лимонів у Monobank

Як знайти всі 50 лимонів у Monobank: повний список

Список з 50 місць, де знайти лимони в Monobank:

1. Відкрити банку.

2. Розділити витрату.

3. Свайп праворуч — "Усі операції".

4. Особисті дані (ззовні).

5. Зробити платіж по IBAN.

6. Поповнити картку через "+" (гортайте вниз).

7. Тривалий натиск на іконку застосунку на робочому столі.

8. Інші платежі.

9. У monoмаркеті знайти "Сицилійський лимон" — набір салатників.

10. Зайти в усі картки.

11. Курс валют.

12. Поповнити мобільний телефон.

13. Аватарка кота.

14. Умови та тарифи (внизу).

15. Змінити ім’я.

16. Групові витрати.

17. Поповнення карти з білої картки.

18. Особисті дані (зсередини).

19. Приз "Знайомство".

20. Відкрити речі.

21. Запросити друга.

22. Зробити грошовий переказ (на будь-яку суму).

23. Зробити донат.

24. Змінити категорію у вже здійсненому платежі.

25. Комунальні платежі.

26. WOG у розділі "Ще".

27. Виписки та довідки.

28. Підписка та сервіси.

29. Натиснути на "Ще".

30. Заплановані платежі.

31. Потрясти смартфон.

32. Архів.

33. Мапа оплат картками.

34. Операції по карті — "Усі".

35. Служба підтримки.

36. Головна сторінка monoмаркету.

37. Досягнення — тапнути на будь-яку ачівку.

38. Змінити фото.

39. Програма лояльності.

40. Архівний платіж.

41. Автострахування.

42. Опис / тег у здійсненому платежі.

43. Переглянути квитанцію.

44. Відкрити банку (повторно).

45. Вибір картки (внизу).

46. Благодійність / фонди.

47. Статистика "Капітал" — натиснути на монетки у верхньому кутку.

48. Налаштування застосунку.

49. Головна сторінка — поруч із "Умовами".

50. Сканер QR.

Однак, слід зауважити, що Monobank зробив більше ніж 50 місць, де знаходяться лимони. Таким чином, у кожного користувача можуть бути дещо інші місця під час пошуку лимонів. Однак, цей гайд допоможе знайти більшість лимонів у Monobank.

Станом на написання статті у Monobank понад 1,9 мільйона користувачів знайшли 10 лимонів у застосунку, а усі 50 лимонів знайшли 312 тисяч клієнтів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Гороховський з Monobank відреагував на звинувачення блогерки, в якої вкрали 6 млн гривень

Також "Коментарі" писали, що українські підприємці обурені вимогами Monobank.