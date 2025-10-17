Где найти 51 лимон в Monobank: Гороховский раскрыл главную подсказку

Банк Monobank продолжает держать интригу вокруг своего масштабного интерактивного розыгрыша "Охота за лимонами", посвященного достижению отметки в 10 миллионов клиентов. Пользователи активно ищут виртуальные лимоны в приложении, чтобы выиграть ценные призы – от новенького iPhone 17 до BMW 3 Series. Однако теперь соучредитель Monobank Олег Гороховский подсказал, где найти 51 лимон.

Где найти 51 лимон в Monobank

Monobank предлагает клиентам собрать разное количество виртуальных лимонов в приложении. Например, за 10 найденных лимонов можно принять участие в розыгрыше 50 iPhone 17 и специальный "скин", а за 50 лимонов шанс выиграть 1 000 000 гривен. Однако существует 51 лимон, который позволит выиграть автомобиль BMW 3 Series.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский совершил несколько намеков, где можно найти "мифический" 51 лимон. Сначала он заявил, что "51 лимон — где-то на маркете". Теперь же Гороховский дал более подробную подсказку, фактически подтвердив, что лимон нужно искать в monoмаркете.

"Специальный лимон спрятан после оплаты какого-то товара на monomarket. Внимание! Цена этого товара в диапазоне от 1000 грн до 3000 грн", — написал Гороховский о 51 лимоне.

Также он заметил, что найти 51 лимон в Monobank можно даже без поисков оставшихся 50 лимонов.

Найдено 51 лимон в Monobank

Впоследствии Гороховский сообщил, что 51 лимон был найден. Победителем был Михаил Михайлик. Как оказалось, автолимон был спрятан в товаре "умная розетка".

Однако соучредитель Monobank заявил, что будут другие лимоны, которые можно будет найти и иметь возможность выиграть автомобиль. Вероятно, следующий автолимон также будет спрятан на monomarket.

