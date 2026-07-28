logo_ukra

BTC/USD

63584

ETH/USD

1897.69

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Де насправді потрібно зберігати картоплю: відповідь здивувала навіть експертів
commentss НОВИНИ Всі новини

Де насправді потрібно зберігати картоплю: відповідь здивувала навіть експертів

Фахівці пояснили, чому картоплю краще тримати в коморі, хоча офіційні рекомендації допускають і холодильник

28 липня 2026, 17:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Де має лежати картопля після покупки — у холодильнику чи звичайній кухонній шафі — питання, яке роками викликає суперечки.

Де насправді потрібно зберігати картоплю: відповідь здивувала навіть експертів

Картопля. Ілюстративне фото

Троє шеф-кухарів і експертка зі зберігання продуктів дійшли однакового висновку: у більшості випадків картоплю краще тримати в прохолодному, темному та сухому місці, пише видання Express

Шеф-кухар Майк Рід пояснив, що низька температура змінює властивості бульби. За його словами, “холодні температури перетворюють картопляний крохмаль на цукор”. Через це картопля стає солодшою, її структура змінюється, а під час запікання чи смаження вона швидко темніє ще до того, як повністю приготується.

Подібної думки дотримуються Поппі Кукс, Мімі Морлі та експертка Влатка Лейк. Вони радять після покупки прибрати пластикову упаковку, перекласти картоплю в паперовий пакет, сітку або відкритий кошик і забезпечити доступ повітря. Ще одна порада — не класти її поряд із цибулею, яблуками, бананами, авокадо, помідорами чи перцем. Ці продукти виділяють етилен, який прискорює дозрівання та скорочує термін зберігання.

Водночас є й інша точка зору. Британський виробник Albert Bartlett після оновлення рекомендацій Агентства з харчових стандартів (FSA) радить тримати картоплю в холодильнику. Нові дослідження, на які посилається регулятор, не підтвердили, що домашнє охолодження суттєво підвищує ризик утворення акриламіду під час приготування.

Саме тому FSA тепер не наполягає на одному способі зберігання. Споживачі можуть обирати холодильник або прохолодне темне місце. Однак більшість кухарів усе ж віддають перевагу коморі, вважаючи, що саме там картопля довше зберігає природний смак, текстуру та якість.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як швидко почистити часник.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/food/2230294/potatoes-storage-chefs-verdict
Теги:

Новини

Всі новини