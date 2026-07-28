Де насправді потрібно зберігати картоплю: відповідь здивувала навіть експертів

Де має лежати картопля після покупки — у холодильнику чи звичайній кухонній шафі — питання, яке роками викликає суперечки.

Картопля. Ілюстративне фото

Троє шеф-кухарів і експертка зі зберігання продуктів дійшли однакового висновку: у більшості випадків картоплю краще тримати в прохолодному, темному та сухому місці, пише видання Express

Шеф-кухар Майк Рід пояснив, що низька температура змінює властивості бульби. За його словами, “холодні температури перетворюють картопляний крохмаль на цукор”. Через це картопля стає солодшою, її структура змінюється, а під час запікання чи смаження вона швидко темніє ще до того, як повністю приготується.

Подібної думки дотримуються Поппі Кукс, Мімі Морлі та експертка Влатка Лейк. Вони радять після покупки прибрати пластикову упаковку, перекласти картоплю в паперовий пакет, сітку або відкритий кошик і забезпечити доступ повітря. Ще одна порада — не класти її поряд із цибулею, яблуками, бананами, авокадо, помідорами чи перцем. Ці продукти виділяють етилен, який прискорює дозрівання та скорочує термін зберігання.

Водночас є й інша точка зору. Британський виробник Albert Bartlett після оновлення рекомендацій Агентства з харчових стандартів (FSA) радить тримати картоплю в холодильнику. Нові дослідження, на які посилається регулятор, не підтвердили, що домашнє охолодження суттєво підвищує ризик утворення акриламіду під час приготування.

Саме тому FSA тепер не наполягає на одному способі зберігання. Споживачі можуть обирати холодильник або прохолодне темне місце. Однак більшість кухарів усе ж віддають перевагу коморі, вважаючи, що саме там картопля довше зберігає природний смак, текстуру та якість.

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