Где на самом деле нужно хранить картофель: ответ удивил даже экспертов

Где должен лежать картофель после покупки – в холодильнике или обычном кухонном шкафу – вопрос, который годами вызывает споры.

Картофель. Иллюстративное фото

Трое шеф-поваров и эксперт по хранению продуктов пришли к одинаковому выводу: в большинстве случаев картофель лучше держать в прохладном, темном и сухом месте, пишет издание Express

Шеф-повар Майк Рид объяснил, что низкая температура изменяет свойства клубня. По его словам, "холодные температуры превращают картофельный крахмал в сахар". Поэтому картофель становится слаще, его структура меняется, а во время запекания или жарки он быстро темнеет еще до того, как полностью приготовится.

Подобного мнения придерживаются Поппи Кукс, Мими Морли и эксперт Влатка Лейк. Они советуют после покупки убрать пластиковую упаковку, переложить картофель в бумажный пакет, сетку или открытую корзину и обеспечить доступ воздуха. Еще один совет – не класть его рядом с луком, яблоками, бананами, авокадо, помидорами или перцем. Эти продукты выделяют этилен, ускоряющий созревание и сокращающий срок хранения.

В то же время, есть и другая точка зрения. Британский производитель Albert Bartlett после обновления рекомендаций Агентства по пищевым стандартам (FSA) советует держать картофель в холодильнике. Новые исследования, на которые ссылается регулятор, не подтвердили, что домашнее охлаждение существенно повышает риск образования акриламида во время приготовления.

Поэтому FSA теперь не настаивает на одном способе хранения. Потребители могут выбирать холодильник или темное прохладное место. Однако большинство поваров все же предпочитают кладовую, считая, что именно там картофель дольше сохраняет естественный вкус, текстуру и качество.

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