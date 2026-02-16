logo_ukra

Ця традиційна звичка котів має значно більш прихований сенс: несподіване відкриття шокує
НОВИНИ

Ця традиційна звичка котів має значно більш прихований сенс: несподіване відкриття шокує

Більшість власників котів не звертають уваги на таку поведінку, вважаючи, що кіт зайняв їхнє місце лише через тепло та комфорт

16 лютого 2026, 10:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Коти часто дивують своїх власників незвичними звичками, і одна з найпоширеніших — це коли, лише варто людині підвестися з дивана чи ліжка, як пухнастий улюбленець негайно займає її місце. Багато хто вважає, що це просто пошук тепла або зручності, але ветеринар Марк Вест у відео на TikTok пояснив, що за такою поведінкою стоїть набагато глибший емоційний зміст.

Ця традиційна звичка котів має значно більш прихований сенс: несподіване відкриття шокує

Фото: з відкритих джерел

Як зазначив фахівець, часто ми помилково сприймаємо цю звичку як бажання кота знайти найкомфортніше місце в домі. Насправді ж, коли кішка займає місце господаря, це є її способом продемонструвати прив'язаність. Вест підкреслив: "Коли кішка займає ваше місце, це не просто мило. Це один з найбільш емоційних жестів, які вона може зробити".

Згідно з його словами, для кота господар — це не тільки джерело їжі, а й "безпечна територія". Місце, де сидить або лягає людина, зберігає її запах, і саме цей запах дає коту відчуття захищеності. "Ваш запах говорить їм, що все гаразд", — зазначив ветеринар. Таким чином, коти не висловлюють свої емоції словами, як ми, а через фізичні жести, зокрема через привласнення місця господаря.

Цікаво, що навіть якщо в будинку є багато вільного простору, коти часто вибирають саме те місце, яке було зайняте людиною. Вони можуть вперто лізти на вузький край дивана або втиснутися в незручний кут, і це не зручність, а саме прив'язаність. Важливо не стільки саме місце, скільки той, кому воно належить. 

Під відео на TikTok користувачі активно ділилися своїми історіями, багато з них жартували, що їхні коти "переселяються" тільки заради тепла. Однак деякі також визнавали, що давно відчували цей особливий зв’язок і навіть вперше зрозуміли, чому їхні улюбленці настільки вперто займають саме їхнє місце, попри те, що в домі є достатньо вільних місць. 

Як вже писали "Коментарі", проста вечірня звичка приділити час своєму домашньому коту може мати значно більший вплив на здоров’я, ніж багато хто припускає. Ветеринари та науковці стверджують, що тактильний контакт із твариною перед сном позитивно впливає не лише на її емоційний стан, а й на фізіологічні показники людини.



