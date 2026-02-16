Ця традиційна звичка котів має значно більш прихований сенс: несподіване відкриття шокує

Коти часто дивують своїх власників незвичними звичками, і одна з найпоширеніших — це коли, лише варто людині підвестися з дивана чи ліжка, як пухнастий улюбленець негайно займає її місце. Багато хто вважає, що це просто пошук тепла або зручності, але ветеринар Марк Вест у відео на TikTok пояснив, що за такою поведінкою стоїть набагато глибший емоційний зміст.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначив фахівець, часто ми помилково сприймаємо цю звичку як бажання кота знайти найкомфортніше місце в домі. Насправді ж, коли кішка займає місце господаря, це є її способом продемонструвати прив'язаність. Вест підкреслив: "Коли кішка займає ваше місце, це не просто мило. Це один з найбільш емоційних жестів, які вона може зробити".

Згідно з його словами, для кота господар — це не тільки джерело їжі, а й "безпечна територія". Місце, де сидить або лягає людина, зберігає її запах, і саме цей запах дає коту відчуття захищеності. "Ваш запах говорить їм, що все гаразд", — зазначив ветеринар. Таким чином, коти не висловлюють свої емоції словами, як ми, а через фізичні жести, зокрема через привласнення місця господаря.

Цікаво, що навіть якщо в будинку є багато вільного простору, коти часто вибирають саме те місце, яке було зайняте людиною. Вони можуть вперто лізти на вузький край дивана або втиснутися в незручний кут, і це не зручність, а саме прив'язаність. Важливо не стільки саме місце, скільки той, кому воно належить.

Під відео на TikTok користувачі активно ділилися своїми історіями, багато з них жартували, що їхні коти "переселяються" тільки заради тепла. Однак деякі також визнавали, що давно відчували цей особливий зв’язок і навіть вперше зрозуміли, чому їхні улюбленці настільки вперто займають саме їхнє місце, попри те, що в домі є достатньо вільних місць.

