logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Эта традиционная привычка котов имеет гораздо более скрытый смысл: неожиданное открытие шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Эта традиционная привычка котов имеет гораздо более скрытый смысл: неожиданное открытие шокирует

Большинство владельцев кошек не обращают внимания на такое поведение, считая, что кот занял их место только из-за тепла и комфорта.

16 февраля 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кошки часто удивляют своих владельцев необычными привычками, и одна из самых распространенных — это когда, только стоит человеку подняться с дивана или кровати, как пушистый любимец немедленно занимает его место. Многие считают, что это просто поиск тепла или удобства, но ветеринар Марк Вест в видео на TikTok объяснил, что за таким поведением стоит гораздо более глубокий эмоциональный смысл.

Эта традиционная привычка котов имеет гораздо более скрытый смысл: неожиданное открытие шокирует

Фото: из открытых источников

Как отметил специалист, часто мы ошибочно воспринимаем эту привычку как желание кота найти самое комфортное место в доме. На самом же деле, когда кошка занимает место хозяина, это ее способ продемонстрировать привязанность. Вест подчеркнул: "Когда кошка занимает ваше место, это не просто мило. Это один из самых эмоциональных жестов, которые она может совершить".

Согласно его словам, для кота хозяин — это не только источник пищи, но и "безопасная территория". Место, где сидит или ложится человек, сохраняет его запах, и именно этот запах дает коту чувство защищенности. "Ваш запах говорит им, что все хорошо", — отметил ветеринар. Таким образом, коты не выражают свои эмоции словами как мы, а через физические жесты, в частности через присвоение места хозяина.

Интересно, что даже если в доме много свободного пространства, коты часто выбирают именно то место, которое было занято человеком. Они могут упорно лезть на узкий край дивана или втиснуться в неудобный угол, и это не удобство, а именно привязанность. Важно не столько самое место, сколько тот, кому оно принадлежит.

Под видео на TikTok пользователи активно делились своими историями, многие шутили, что их коты "переселяются" только ради тепла. Однако некоторые признавали, что давно ощущали эту особую связь и даже впервые поняли, почему их любимцы настолько упорно занимают именно их место, несмотря на то, что в доме достаточно свободных мест.

Как уже писали "Комментарии", простая вечерняя привычка уделить время своему домашнему коту может оказать значительно большее влияние на здоровье, чем многие предполагают. Ветеринары и ученые утверждают, что тактильный контакт с животным перед сном оказывает положительное влияние не только на его эмоциональное состояние, но и на физиологические показатели человека.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости