Що буде, якщо гладити котьа перед сном: наслідки для здоров'я вражають

Проста вечірня звичка приділити час своєму домашньому коту може мати значно більший вплив на здоров’я, ніж багато хто припускає. Ветеринари та науковці стверджують, що тактильний контакт із твариною перед сном позитивно впливає не лише на її емоційний стан, а й на фізіологічні показники людини.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють "Новини N", регулярне погладжування кота у вечірній час слугує потужним сигналом безпеки та стабільності для тварини. Це особливо важливо для котів, які живуть у міському середовищі, де навколишнє середовище часто викликає стрес. Такий ритуал допомагає чотирилапому відчути міцний емоційний зв’язок із господарем, що автоматично знижує рівень тривожності.

Створюючи спокійну і передбачувану атмосферу перед сном, власник допомагає тварині розслабитися, що гарантує більш тиху і спокійну ніч без надмірної активності улюбленця.

Ветеринарка та дослідниця Надін Гуркова пояснює, що тактильний контакт є важливим засобом комунікації між людиною і твариною. “Погладжування та терапевтичний масаж котів зменшують стрес, пов’язаний із хронічним болем, а п’ять хвилин погладжування можуть знизити артеріальний тиск. І навпаки, припинення погладжування пов’язують зі збільшенням рівня кортизолу”, — зазначає вона.

Користь для власника також значна: контакт із м’якою шерстю тварини допомагає стабілізувати серцевий ритм та стимулює вироблення окситоцину — “гормону щастя”, що природно бореться з безсонням і сприяє розслабленню.

Фахівці радять поважати особисті межі кота. Консультантка групи поведінкових наук ASPCA Саманта Нігбур зазначає, що коти мають різну чутливість до дотиків. “Коти схожі на людей — деякі отримують задоволення від фізичного контакту з іншими, а деякі — лише від невеликої кількості”, — підкреслює експертка.

Тому, якщо тварина демонструє ознаки дискомфорту або намагається піти, не варто її примушувати до ласки. Інакше це може викликати стрес і зворотний ефект, замість очікуваного заспокійливого впливу.

Регулярне вечірнє погладжування кота — не лише приємна звичка, а й потужний інструмент для підтримки здоров’я як тварини, так і її власника, створюючи спокій та покращуючи якість сну обох сторін.

Як вже писали "Коментарі", вчені провели аналіз результатів майже 30 незалежних досліджень і дійшли висновку: регулярний прийом омега-3, тобто риб’ячого жиру, може зменшити рівень агресії у людей майже на третину — близько 28%.