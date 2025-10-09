Ця поширена після прання помилка псує одяг

Сушіння одягу у вологу погоду може бути складним завданням. Звісно, хочеться отримати чистий та сухий одяг швидко. Тож одна поширена помилка після прання дуже псує одяг.

Прання. Ілюстративне фото

Йдеться про сушіння одягу на батареях. Експерти попереджають, що це одне з найгірших рішень, які тільки можна вигадати, пише видання Express. Такий спосіб сушити одяг може призвести до катастрофічних наслідків для довговічності одягу.

Як переконує модна експертка Роза Франкен з Орельєна, цей спосіб може завдати йому непоправної шкоди, яка, на перший погляд, непомітна. Вона пояснила, що тепло від радіаторів занадто концентроване, занадто сильне, і воно позбавляє тканину її природної еластичності, кольору та структури. Такий спосіб сушіння пошкодити волокна та призвести до їх провисання.

За словами експертки, як пише видання, бавовна стягується та стає більш жорсткою, вовна втрачає свою пружність, а все, що тягнеться, як-от легінси чи спідня білизна, починає руйнуватися. Особливо шкідливе концентроване тепло для делікатних тканин, таких як шовк та атлас.

“Тепло від радіатора тягне та скручує натуральні волокна, тому рукави та поділ одягу вже ніколи не будуть так само лежати. Шовкові, віскозні та атласні тканини можуть покриватися пухирями або блискучою глазур’ю під впливом сильного тепла. Ви можете не помітити цього одразу, але після кількох циклів цей ледь помітний блиск стає плямистим і тьмяним”, — цитує слова експертки видання.

Також сушіння на батареї може призвести до зміни кольору одягу.

“Замість того, щоб класти одяг безпосередньо на радіатор, варто покласти на вішалки для білизни та поставити її в кімнаті з увімкненим опаленням. Це дозволить теплому повітрю циркулювати, рівномірніше сушити одяг та захистити його від псування", — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як за одне прання повернути м'якість рушникам.