Ця поширена після прання помилка псує одяг

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сушіння одягу у вологу погоду може бути складним завданням. Звісно, хочеться отримати чистий та сухий одяг швидко. Тож одна поширена помилка після прання дуже псує одяг.
Прання. Ілюстративне фото
Йдеться про сушіння одягу на батареях. Експерти попереджають, що це одне з найгірших рішень, які тільки можна вигадати, пише видання Express. Такий спосіб сушити одяг може призвести до катастрофічних наслідків для довговічності одягу.
Як переконує модна експертка Роза Франкен з Орельєна, цей спосіб може завдати йому непоправної шкоди, яка, на перший погляд, непомітна. Вона пояснила, що тепло від радіаторів занадто концентроване, занадто сильне, і воно позбавляє тканину її природної еластичності, кольору та структури. Такий спосіб сушіння пошкодити волокна та призвести до їх провисання.
За словами експертки, як пише видання, бавовна стягується та стає більш жорсткою, вовна втрачає свою пружність, а все, що тягнеться, як-от легінси чи спідня білизна, починає руйнуватися. Особливо шкідливе концентроване тепло для делікатних тканин, таких як шовк та атлас.
Також сушіння на батареї може призвести до зміни кольору одягу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як за одне прання повернути м'якість рушникам.