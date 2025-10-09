Эта распространенная после стирки ошибка портит одежду

Сушка одежды во влажную погоду может быть сложной задачей. Конечно, хочется получить чистую и сухую одежду быстро. Так что одна распространенная ошибка после стирки очень портит одежду.

Стирка. Иллюстративное фото

Речь идет о сушке одежды на батареях. Эксперты предупреждают, что это одно из самых плохих решений, которые только можно придумать, пишет издание Express. Такой способ сушить одежду может привести к катастрофическим последствиям для долговечности одежды.

Как убеждает модная эксперт Роза Франкен из Орельена, этот способ может нанести одежде непоправимый вред, который, на первый взгляд, незаметен. Она объяснила, что тепло от радиаторов слишком концентрированное, слишком сильное, и оно лишает ткань ее природной эластичности, цвета и структуры. Такой способ сушки повредить волокна и привести к их провисанию.

По словам эксперта, как пишет издание, хлопок взимается и становится более жестким, шерсть теряет свою упругость, а все, что тянется, например леггинсы или нижнее белье, начинает разрушаться. Особенно вредно концентрированное тепло для деликатных тканей, таких как шелк и атлас.

"Тепло от радиатора тянет и скручивает натуральные волокна, поэтому рукава и разделение одежды уже никогда не будут так же лежать. Шелковые, вискозные и атласные ткани могут покрываться волдырями или блестящей глазурью под влиянием сильного тепла. Вы можете не заметить этого сразу, но после нескольких циклов этот едва заметный блеск становится пятнистым и тусклым”, — цитирует слова эксперта издания.

Также сушка на батарее может привести к изменению цвета одежды.

"Вместо того, чтобы класть одежду непосредственно на радиатор, следует положить на бельевые вешалки и поставить ее в комнате с включенным отоплением, что позволит теплому воздуху циркулировать, равномернее сушить одежду и защитить ее от порчи", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как за одну стирку вернуть мягкость полотенцам.