Эти народные средства эффективно устраняют конденсат и плесень: в чем секрет

Осенью и зимой в результате контакта теплого воздуха в помещении с холодными поверхностями, такими как окна, образуется конденсат. Дальше может появиться плесень и грибок. Такая ситуация опасна тем, что рост плесени в домах может привести к разным инфекциям дыхательных путей.

Плесень. Иллюстративное фото

Эксперты посоветовали простое и эффективное средство в борьбе с конденсатом и плесенью. Всем, кто хочет предотвратить рост плесени и поглотить лишнюю влагу в холодную погоду, советуют использовать пищевую соду. Это многофункциональный ингредиент, часто используемый в выпечке, может предотвращать конденсацию, устранять плесень и грибок, а также нейтрализовать запахи, пишет издание Express.

"Эксперты рекомендуют поставить емкость с пищевой содой на подоконник, она поглотит лишнюю влагу из воздуха, предотвращая образование капель воды, вызывающих конденсацию", — пишет издание.

Когда сода затвердеет, ее нужно заменить новой.

К тому же соду можно использовать для борьбы с плесенью – нужно нанести пасту из пищевой соды на споры плесени. Это поможет ее уничтожить, предотвратить дальнейший рост и устранит неприятные запахи.

Для борьбы с плесенью можно использовать уксус. Это натуральное, нетоксичное дезинфицирующее средство, которое может уничтожить до 82% видов плесени. Эффективно устраняет плесень, как пишет издание, лимонный сок. Кислотность лимонного сока делает его естественным отбеливателем и дезинфицирующим средством.

Высокая концентрация кислоты в лимоне расщепляет споры плесени и удаляет пятна, что позволяет удалить споры плесени.

