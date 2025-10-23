logo

BTC/USD

110052

ETH/USD

3884.06

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Эти народные средства эффективно устраняют конденсат и плесень: в чем секрет
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти народные средства эффективно устраняют конденсат и плесень: в чем секрет

Быстро избавиться от плесени и конденсата помогут распространенные продукты

23 октября 2025, 18:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Осенью и зимой в результате контакта теплого воздуха в помещении с холодными поверхностями, такими как окна, образуется конденсат. Дальше может появиться плесень и грибок. Такая ситуация опасна тем, что рост плесени в домах может привести к разным инфекциям дыхательных путей.

Эти народные средства эффективно устраняют конденсат и плесень: в чем секрет

Плесень. Иллюстративное фото

Эксперты посоветовали простое и эффективное средство в борьбе с конденсатом и плесенью. Всем, кто хочет предотвратить рост плесени и поглотить лишнюю влагу в холодную погоду, советуют использовать пищевую соду. Это многофункциональный ингредиент, часто используемый в выпечке, может предотвращать конденсацию, устранять плесень и грибок, а также нейтрализовать запахи, пишет издание Express.

"Эксперты рекомендуют поставить емкость с пищевой содой на подоконник, она поглотит лишнюю влагу из воздуха, предотвращая образование капель воды, вызывающих конденсацию", — пишет издание.

Когда сода затвердеет, ее нужно заменить новой.

К тому же соду можно использовать для борьбы с плесенью – нужно нанести пасту из пищевой соды на споры плесени. Это поможет ее уничтожить, предотвратить дальнейший рост и устранит неприятные запахи.

Для борьбы с плесенью можно использовать уксус. Это натуральное, нетоксичное дезинфицирующее средство, которое может уничтожить до 82% видов плесени. Эффективно устраняет плесень, как пишет издание, лимонный сок. Кислотность лимонного сока делает его естественным отбеливателем и дезинфицирующим средством.

Высокая концентрация кислоты в лимоне расщепляет споры плесени и удаляет пятна, что позволяет удалить споры плесени.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему стоит положить каштаны в шкаф.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2124181/make-mould-condensation-disappear
Теги:

Новости

Все новости