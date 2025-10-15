Ці 5 речей забруднюють повітря у будинку

Деякі речі та прилади можуть виділяти шкідливі речовини, непомітно погіршуючи якість повітря та впливаючи на здоров'я.

Брудне повітря у квартирі. Фото: із відкритих джерел

Вогкість і пліснява здатні погіршувати якість повітря в будинку. Висока вологість, протікання та конденсат сприяють зростанню цвілі, бактерій, пилових кліщів та мікроскопічних спор цвілі. Ці біологічні агенти можуть спричиняти алергії, симптоми астми, подразнення дихальних шляхів.

Газові плити можуть бути небезпечні. Газ і пропан при згоранні в плитах виділяють NO₂, що може призводити до подразнення дихальних шляхів, збільшення симптомів астми, алергії.

Газ при згорянні може містити інші забруднювачі: оксиди азоту, ацетальдегід. Газові плити пов'язують із підвищеним ризиком астми у дітей.

Ароматичні свічки та ароматизатори випаровують численні леткі органічні сполуки, деякі з яких класифіковані як потенційно шкідливі чи токсичні. При горінні свічки можуть виділяти частинки сажі, дрібні тверді частинки, здатні проникати глибоко в легені.

Деякі дешеві свічки, особливо з парафіновим воском та ароматизаторами, можуть також виділяти токсичні сполуки під час горіння – наприклад, бензол, формальдегід тощо.

Чистячі засоби містять VOC — речовини, які легко випаровуються при кімнатній температурі. Деякі з цих речовин самі по собі є подразниками, канцерогенами або можуть реагувати на інші компоненти повітря, утворюючи нові шкідливі продукти.

Каміни також небезпечні. Під час горіння дров утворюються дрібні частки — вони дуже малі і можуть проникати у легені.

Частина диму, яка піднімається димарем, може проникати в будинок, особливо при поганій тязі або коли дверцята каміна відкривають для підкидання дров.

Читайте також на порталі "Коментарі" — щоденні прогулянки на відкритому повітрі дуже корисні: поради експертів.



