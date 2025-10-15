logo

Эти 5 вещей загрязняют воздух в доме

Большинство людей считает, что главный источник загрязнения воздуха - улица, но э то не совсем так

15 октября 2025, 08:50
Кравцев Сергей

Некоторые вещи и приборы могут выделять вредные вещества, незаметно ухудшая качество воздуха и влияя на здоровье.

Грязный воздух в квартире. Фото: из открытых источников

Сырость и плесень способны ухудшать качество воздуха в доме. Высокая влажность, протекание и конденсат способствуют росту плесени, бактерий, пылевых клещей и микроскопических спор плесени. Эти биологические агенты могут вызывать аллергии, симптомы астмы, раздражение дыхательных путей.

Газовые плиты также могут быть опасны. Газ и пропан при сгорании в плитах выделяют NO₂, что может приводить к раздражению дыхательных путей, увеличению симптомов астмы, аллергии.

Газ при сгорании также может содержать другие загрязнители: оксиды азота, ацетальдегид. Газовые плиты связывают с повышенным риском астмы у детей.

Ароматические свечи и ароматизаторы испаряют многочисленные летучие органические соединения, некоторые из которых классифицированы как потенциально вредные или токсичные. При горении свечи могут выделять частицы сажи, мелкие твердые частицы, которые способны проникать глубоко в легкие.

Некоторые дешевые свечи, особенно с парафиновым воском и ароматизаторами, могут также выделять токсичные соединения во время горения — например, бензол, формальдегид и т.д.

Средства для чистки содержат VOC — вещества, которые легко испаряются при комнатной температуре. Некоторые из этих веществ сами по себе являются раздражителями, канцерогенами или могут реагировать с другими компонентами воздуха, образуя новые вредные продукты.

Камины также небезопасны. Во время горения дров образуются мелкие частицы — они очень малы и могут проникать в легкие.

Часть дыма, которая поднимается по дымоходу, может проникать в дом, особенно при плохой тяге или когда дверцу камина открывают для подбрасывания дров.

Читайте также на портале "Комментарии" — ежедневные прогулки на открытом воздухе очень полезны: советы экспертов.




Источник: https://www.realsimple.com/things-that-are-secretly-ruining-the-air-quality-in-your-home-11828010

