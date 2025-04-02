Ежедневные прогулки на открытом воздухе очень полезны: советы экспертов

В быстром темпе современной жизни мы часто забываем сделать паузу и насладиться единением с природой. Об этом пишет scienceofessentials.

Фото: 24 Канал

По словам врачей, пребывание на свежем воздухе оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье. Особенно полезно проводить время среди деревьев, помогающих снизить уровень напряжения и тревожности.

Основные преимущества прогулок на природе:

· Уменьшение стресса – наблюдение за природными пейзажами способствует расслаблению нервной системы.

· Улучшение концентрации – отказ от гаджетов и суеты помогает мозгу восстановиться.

· Укрепление иммунитета – контакт с природной средой стимулирует защитные механизмы организма.

Некоторые врачи даже рекомендуют "естественные сеансы" для профилактики хронического стресса. Всего 10 минут в природе три раза в неделю могут существенно снизить уровень кортизола – гормона стресса – и улучшить общее самочувствие.

Как совершить прогулки привычкой

· Отведите для них специальное время в расписании.

· Выберите удобное место: парк, лес или даже небольшой сквер.

· Выключите телефон и просто наслаждайтесь моментом.

· Играйте вместе с близкими, чтобы объединить общение и отдых.

Даже короткое пребывание на природе заряжает энергией, помогает избавиться от напряжения и вдохновляет. Позвольте себе эти простые радости – и вы заметите, как меняется ваше самочувствие и настроение.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые провели исследование, результаты которого подтвердили, что ежедневные пешие прогулки существенно снижают вероятность появления онкологических заболеваний.

Специалисты утверждают, что если человек уделяет физическим нагрузкам 2,5 часа в неделю, или 20 минут в день, то уменьшает риск появления 7 разновидностей рака. Но для этого не обязательно записываться в спортзал и выполнять комплекс тяжелых упражнений, достаточно утром или перед сном прогуляться по парку или проехать на велосипеде.