Чому губки для миття посуду різних кольорів: справжня причина вражає

Багато хто навіть не замислюється, що колір губки для миття посуду може мати значення. Ми звикли бачити різні відтінки, але рідко замислюємося, чому вони такі. Зазвичай люди просто беруть першу під руку кухонну мочалку. Однак, як з’ясували експерти, колір губки – це не просто естетика. Він може підказати, для яких завдань ця губка призначена і як її використовувати ефективніше.

Наприклад, Youtube-канал "Секрети домогосподарок" пояснює, що відтінок губки насправді не випадковий і кожен колір має своє призначення.

Що означає колір губок для миття посуду

За даними сайту CNET, колір губки часто сигналізує про її жорсткість і абразивність. Виходячи з цього, можна зрозуміти, для яких поверхонь і завдань її слід використовувати.

Зелені

Це універсальні губки, які підходять для більшості побутових потреб. Якщо ви не знаєте, яку вибрати, зелена – безпомилковий варіант.

Жовті

Вони трохи м’якші за зелені та мають середню жорсткість. Ідеальні для делікатних поверхонь, таких як скло чи кераміка, адже не залишають подряпин.

Сині

Найм’якші губки, що підходять для чутливих поверхонь, наприклад, нержавіючої сталі чи дзеркал. Проте вони менш ефективні проти сильних забруднень і більше підходять для дбайливого миття.

Червоні та рожеві

Ці губки призначені для важких забруднень, наприклад, у зливі раковини. Завдяки високій абразивності вони добре справляються із пригорілими залишками їжі та знищують бактерії. Для столових приборів їх використовувати не рекомендується, бо можуть подряпати поверхню.

Чорні

Найжорсткіші губки, здатні впоратися навіть із застарілими плямами. Вони не призначені для щоденного використання, але в складних випадках значно полегшують прибирання.

