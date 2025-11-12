logo_ukra

BTC/USD

104012

ETH/USD

3498.47

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Чому губки для миття посуду різних кольорів: справжня причина вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому губки для миття посуду різних кольорів: справжня причина вражає

Хтось може подумати, що різнокольорові губки — просто маркетинг, але це не так

12 листопада 2025, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Багато хто навіть не замислюється, що колір губки для миття посуду може мати значення. Ми звикли бачити різні відтінки, але рідко замислюємося, чому вони такі. Зазвичай люди просто беруть першу під руку кухонну мочалку. Однак, як з’ясували експерти, колір губки – це не просто естетика. Він може підказати, для яких завдань ця губка призначена і як її використовувати ефективніше.

Чому губки для миття посуду різних кольорів: справжня причина вражає

Фото: з відкритих джерел

Наприклад, Youtube-канал "Секрети домогосподарок" пояснює, що відтінок губки насправді не випадковий і кожен колір має своє призначення.

Що означає колір губок для миття посуду

За даними сайту CNET, колір губки часто сигналізує про її жорсткість і абразивність. Виходячи з цього, можна зрозуміти, для яких поверхонь і завдань її слід використовувати.

Зелені

Це універсальні губки, які підходять для більшості побутових потреб. Якщо ви не знаєте, яку вибрати, зелена – безпомилковий варіант.

Жовті

Вони трохи м’якші за зелені та мають середню жорсткість. Ідеальні для делікатних поверхонь, таких як скло чи кераміка, адже не залишають подряпин.

Сині

Найм’якші губки, що підходять для чутливих поверхонь, наприклад, нержавіючої сталі чи дзеркал. Проте вони менш ефективні проти сильних забруднень і більше підходять для дбайливого миття.

Червоні та рожеві

Ці губки призначені для важких забруднень, наприклад, у зливі раковини. Завдяки високій абразивності вони добре справляються із пригорілими залишками їжі та знищують бактерії. Для столових приборів їх використовувати не рекомендується, бо можуть подряпати поверхню.

Чорні

Найжорсткіші губки, здатні впоратися навіть із застарілими плямами. Вони не призначені для щоденного використання, але в складних випадках значно полегшують прибирання.

Як вже писали "Коментарі", після російських ракетних та дронових атак в Україні запроваджено графіки планових відключень електроенергії. Перебої з постачанням світла та коливання напруги можуть стати серйозним випробуванням для холодильника, особливо при регулярних відключеннях. Крім того, продукти швидко псуються, що може призвести до зайвих витрат і навіть харчових отруєнь.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини