Почему губки для мытья посуды разных цветов: настоящая причина поражает

Многие даже не задумываются, что цвет губки для мытья посуды может иметь значение. Мы привыкли видеть разные оттенки, но редко задумываемся, почему они таковы. Обычно люди просто берут первую под руку кухонную мочалку. Однако, как выяснили эксперты, цвет губки – это не эстетика. Он может подсказать, для каких задач эта губка предназначена и как ее использовать более эффективно.

Фото: из открытых источников

К примеру, Youtube-канал "Секреты домохозяек" объясняет, что оттенок губки на самом деле не случаен и каждый цвет имеет свое предназначение.

Что означает цвет губок для мытья посуды

По данным сайта CNET, цвет губки часто сигнализирует о ее жесткости и абразивности. Исходя из этого, можно понять, для каких поверхностей и задач ее следует использовать.

Зеленые

Это универсальные губки, подходящие для большинства бытовых нужд. Если вы не знаете, какую выбрать, зелёная – безошибочный вариант.

Желтые

Они немного мягче зеленых и имеют среднюю жесткость. Идеальны для деликатных поверхностей, таких как стекло или керамика, ведь не оставляют царапин.

Синие

Самые мягкие губки, подходящие для чувствительных поверхностей, например нержавеющей стали или зеркал. Однако они менее эффективны против сильных загрязнений и больше подходят для бережной мойки.

Красные и розовые

Эти губки предназначены для тяжелых загрязнений, например, в ливне раковины. Благодаря высокой абразивности, они хорошо справляются с пригоревшими остатками пищи и уничтожают бактерии. Для столовых приборов их использовать не рекомендуется, так как могут поцарапать поверхность.

Черные

Самые жесткие губки способны справиться даже с устаревшими пятнами. Они не предназначены для ежедневного использования, но в сложных случаях значительно упрощают уборку.

Как уже писали "Комментарии", после российских ракетных и дроновых атак в Украине введены графики плановых отключений электроэнергии. Перебои с снабжением света и колебания напряжения могут стать серьезным испытанием для холодильника, особенно при регулярных отключениях. Кроме того, продукты быстро портятся, что может привести к излишним затратам и даже пищевым отравлениям.