Порада на мільйон: як зберегти продукти в холодильнику під час блекаутів

Після російських ракетних та дронових атак в Україні запроваджено графіки планових відключень електроенергії. Перебої з постачанням світла та коливання напруги можуть стати серйозним випробуванням для холодильника, особливо при регулярних відключеннях. Крім того, продукти швидко псуються, що може призвести до зайвих витрат і навіть харчових отруєнь. Далі розповімо, як зберегти холодильник та продукти під час відключень.

Фото: з відкритих джерел

Як зберегти продукти під час тривалих відключень електрики

Головне правило — мінімально відкривати дверцята холодильника та морозильної камери. Кожне відкриття підвищує внутрішню температуру і прискорює псування продуктів.

Якщо графіки відключень відомі заздалегідь, розташуйте продукти у холодильнику правильно: швидкопсувні — глибше, де холодніше, а овочі та фрукти, які можуть деякий час залишатися при кімнатній температурі — ближче до дверцят.

Для тривалого відключення можна зробити домашні “акумулятори холоду”. Фізик Геннадій Карпов у коментарі "Суспільному" радить використовувати півторалітрову пляшку, воду та 90–100 грамів солі. Сіль змішують з холодною водою, залишаючи трохи повітря у пляшці, і заморожують у морозильній камері поступово, по одній пляшці за раз. У TikTok також рекомендують додавати трохи желатину для кращого ефекту.

Як захистити техніку під час відключень

Щоб запобігти пошкодженню холодильника та інших побутових приладів, їх краще вимкнути з розетки перед відключенням електрики. Після відновлення живлення не вмикайте техніку одразу — зачекайте 10–15 хвилин, щоб уникнути перенавантаження мережі.

Додатково можна встановити реле контролю напруги або інші захисні пристрої, які автоматично вимикають живлення під час стрибків напруги.

Як вже писали "Коментарі", мільйони людей щодня відчувають дискомфорт і запалення через артрит, особливо взимку, коли симптоми стають інтенсивнішими. Фахівці охорони здоров’я пропонують просту зміну на кухні, яка може полегшити стан пацієнтів.