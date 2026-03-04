Це добриво працює краще за магазинні: старий метод городників знову набирає популярність

З настанням весни городники активно готуються до нового сезону. Хтось купує сучасні добрива у магазинах, а хтось згадує старі перевірені методи. І саме один із таких способів останнім часом знову стає популярним серед дачників.

Старий метод городників: натуральне добриво, яке може дати значно кращий урожай

Йдеться про звичайний деревний попіл — природне добриво, яке багато городників використовували ще задовго до появи сучасної агрохімії. Попри простоту, цей засіб може виявитися надзвичайно ефективним для підживлення багатьох культур.

Фахівці пояснюють, що попіл містить цілий комплекс корисних елементів — калій, кальцій, магній і фосфор. Саме ці речовини необхідні рослинам для активного росту, формування плодів та зміцнення кореневої системи.

Досвідчені городники розповідають, що регулярне використання попелу допомагає не лише підживлювати рослини, а й покращувати структуру ґрунту та знижувати його кислотність.

Особливо добре на таке натуральне підживлення реагують помідори, огірки, картопля, перець та капуста. Саме ці культури часто дають кращий урожай, коли отримують достатню кількість калію.

Є кілька простих способів використання попелу на городі. Найпоширеніший — додавати невелику кількість у лунку під час посадки рослин. Інший варіант — розчинити попіл у воді та використовувати як рідке підживлення.

Також попіл нерідко застосовують для боротьби зі шкідниками. Деякі городники посипають ним листя рослин, щоб відлякати слимаків, попелицю та інших дрібних шкідників.

Втім експерти наголошують: навіть натуральні добрива потрібно використовувати помірно. Надмірна кількість попелу може змінити баланс ґрунту, тому варто дотримуватися рекомендацій і не перевищувати дозування.

Попри появу великої кількості сучасних засобів для підживлення рослин, багато дачників переконані, що простий природний метод іноді працює не гірше, а подекуди й краще за дорогі магазинні добрива.

Саме тому старі перевірені способи знову повертаються на городи — особливо серед тих, хто прагне вирощувати урожай максимально природним шляхом.

