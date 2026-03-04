logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Це добриво працює краще за магазинні: старий метод городників знову набирає популярність
commentss НОВИНИ Всі новини

Це добриво працює краще за магазинні: старий метод городників знову набирає популярність

Досвідчені дачники все частіше відмовляються від дорогих магазинних добрив і повертаються до простого методу, який використовували ще кілька десятиліть тому.

4 березня 2026, 15:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

З настанням весни городники активно готуються до нового сезону. Хтось купує сучасні добрива у магазинах, а хтось згадує старі перевірені методи. І саме один із таких способів останнім часом знову стає популярним серед дачників.

Це добриво працює краще за магазинні: старий метод городників знову набирає популярність

Старий метод городників: натуральне добриво, яке може дати значно кращий урожай

Йдеться про звичайний деревний попіл — природне добриво, яке багато городників використовували ще задовго до появи сучасної агрохімії. Попри простоту, цей засіб може виявитися надзвичайно ефективним для підживлення багатьох культур.

Фахівці пояснюють, що попіл містить цілий комплекс корисних елементів — калій, кальцій, магній і фосфор. Саме ці речовини необхідні рослинам для активного росту, формування плодів та зміцнення кореневої системи.

Досвідчені городники розповідають, що регулярне використання попелу допомагає не лише підживлювати рослини, а й покращувати структуру ґрунту та знижувати його кислотність.

Особливо добре на таке натуральне підживлення реагують помідори, огірки, картопля, перець та капуста. Саме ці культури часто дають кращий урожай, коли отримують достатню кількість калію.

Є кілька простих способів використання попелу на городі. Найпоширеніший — додавати невелику кількість у лунку під час посадки рослин. Інший варіант — розчинити попіл у воді та використовувати як рідке підживлення.

Також попіл нерідко застосовують для боротьби зі шкідниками. Деякі городники посипають ним листя рослин, щоб відлякати слимаків, попелицю та інших дрібних шкідників.

Втім експерти наголошують: навіть натуральні добрива потрібно використовувати помірно. Надмірна кількість попелу може змінити баланс ґрунту, тому варто дотримуватися рекомендацій і не перевищувати дозування.

Попри появу великої кількості сучасних засобів для підживлення рослин, багато дачників переконані, що простий природний метод іноді працює не гірше, а подекуди й краще за дорогі магазинні добрива.

Саме тому старі перевірені способи знову повертаються на городи — особливо серед тих, хто прагне вирощувати урожай максимально природним шляхом.

Читайте також в "Коментарях", що робити, аби розсада гарно прижилася на грядках. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини