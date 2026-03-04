logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Чем полить рассаду, чтобы она росла вдвое быстрее: простой секрет, который знают не все огородники
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем полить рассаду, чтобы она росла вдвое быстрее: простой секрет, который знают не все огородники

Многие дачники сталкиваются с проблемой медленного роста рассады. Опытные овощеводы советуют простой и доступный способ подкормки, который может значительно укрепить молодые растения.

4 марта 2026, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Весной тысячи огородников начинают выращивать рассаду помидоров, перца, капусты и других культур. Однако иногда растения растут медленно, стебли остаются слабыми, а листья выглядят бледными. В таких случаях опытные дачники советуют использовать простой натуральный раствор, стимулирующий рост рассады .

Чем полить рассаду, чтобы она росла вдвое быстрее: простой секрет, который знают не все огородники

Чем подпитать рассаду весной: простой раствор для быстрого роста растений

Одним из популярных методов является подпитка дрожжевым раствором . Многие огородники используют его уже много лет, ведь дрожжи содержат полезные микроэлементы и активные вещества, стимулирующие развитие корневой системы.

Специалисты объясняют, что дрожжи способствуют активному размножению полезных микроорганизмов в почве. Благодаря этому растения лучше усваивают питательные вещества и быстрее формируют крепкие корни .

Приготовить такой раствор очень просто. Для этого нужно растворить 10 г сухих дрожжей в 10 литрах теплой воды и добавить одну столовую ложку сахара. Смесь следует оставить на несколько часов, чтобы начался процесс брожения.

После этого раствор можно использовать для полива рассады. Огородники советуют поливать растения под корень , избегая попадания жидкости на листву.

Такой способ подкормки особенно хорошо подходит для рассады помидоров, перца и огурцов . По словам дачников, после такого полива растения часто начинают расти активнее, а их стебли становятся крепче.

Впрочем, агрономы подчеркивают: подкормку дрожжами следует использовать умеренно. Обычно достаточно 1-2 таких поливов за период выращивания рассады , чтобы стимулировать ее развитие.

Также важно помнить, что быстрый рост растений зависит не только от подкормки. Для здоровой рассады необходимо достаточное количество света, правильный полив и качественный грунт .

Само сочетание этих факторов помогает получить крепкие растения, которые впоследствии дадут хороший урожай.

Читайте также в "Комментариях", как применить пепел в качестве удобрения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости