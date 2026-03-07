Чи варто святкувати 8 березня: що думають українці та як відзначають у Європі

В Україні знову обговорюють доцільність святкування 8 березня. У Верховній Раді пропонують прибрати з державного календаря кілька дат, серед яких Міжнародний жіночий день, а також 1 травня та 9 травня.

Натомість депутати пропонують запровадити нові свята, які, на їхню думку, мають більше історичного значення для України. Зокрема, йдеться про "День української жінки", який пропонують відзначати 25 лютого — у день народження Лесі Українки.

Наразі в Україні триває опитування щодо доцільності святкування 8 березня, зокрема і в застосунку Дія.

Не перша спроба переглянути свято

Дискусії щодо ролі 8 березня в Україні тривають вже багато років. Ще у 2017 році тодішній керівник Українського інституту національної памʼяті та нинішній народний депутат Володимир В’ятрович заявляв, що державні свята повинні бути пов’язані з важливими для України історичними подіями.

Серед пропозицій тоді також розглядали скасування вихідного 8 березня або перенесення його на 9 березня — у Шевченківські дні.

За результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", більшість українців продовжують сприймати цей день як свято. У 2021 році 77% опитаних заявляли, що планують відзначати Міжнародний жіночий день.

Для 68% респондентів це передусім привід зробити приємне близьким жінкам. Ще 11% вважають цей день звичайним, а лише 9% пов’язують його із боротьбою жінок за свої права.

Історія Міжнародного жіночого дня

У 1977 році Організація Об’єднаних Націй закликала держави визначити день для вшанування прав жінок та миру, а також сприяти подоланню дискримінації.

Саме тому в багатьох країнах світу 8 березня має різне значення — від політичного символу боротьби за права жінок до сімейного свята.

Як святкують 8 березня у Європі

У країнах Європи ставлення до цього дня різниться.

У Польщі 8 березня не є вихідним, однак чоловіки традиційно вітають жінок і дарують квіти. Весняні букети цього дня швидко розкуповують на ринках і в квіткових магазинах.

У Німеччині свято не має великої популярності. Його згадують у медіа як Міжнародний жіночий день, але основним жіночим святом вважається День матері, який відзначають у травні.

Схожа ситуація у Франції. Тут 8 березня більше пов’язують із громадськими акціями або діяльністю політичних рухів. Натомість жінок традиційно вітають на День матері або на День святого Валентина.

В Італії існує своя традиція: 8 березня жінки часто святкують у жіночих компаніях без чоловіків — збираються в кафе, ресторанах або барах.

У Греції також існує подібна традиція жіночого свята, яке називають "Бабос". У деяких містах жінки символічно отримують владу на один день і можуть навіть жартома "карати" чоловіків, обливаючи їх водою.

Таким чином, ставлення до 8 березня у різних країнах світу відрізняється — для одних це важлива дата боротьби за права жінок, а для інших лише привід сказати теплі слова близьким.

