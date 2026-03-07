Стоит ли праздновать 8 марта: что думают украинцы и как отмечают в Европе

В Украине снова обсуждается целесообразность празднования 8 марта. В Верховной Раде предлагают убрать из государственного календаря несколько дат, среди которых Международный женский день, а также 1 мая и 9 мая.

А депутаты предлагают ввести новые праздники, которые, по их мнению, имеют большее историческое значение для Украины. В частности, речь идет о "Дне украинской женщины", который предлагается отмечать 25 февраля — в день рождения Леси Украинки.

Сейчас в Украине идет опрос о целесообразности празднования 8 марта, в том числе и в приложении Действие .

Не первая попытка посмотреть праздник

Дискуссии по поводу роли 8 марта в Украине продолжаются уже много лет. Еще в 2017 году тогдашний руководитель Украинского института национальной памяти и нынешний народный депутат Владимир Вятрович заявлял, что государственные праздники должны быть связаны с важными для Украины историческими событиями.

Среди предложений тогда также рассматривалась отмена выходного 8 марта или перенос его на 9 марта — в Шевченковские дни.

По результатам социологического опроса группы "Рейтинг" большинство украинцев продолжают воспринимать этот день как праздник. В 2021 году 77% опрошенных заявили, что планируют отмечать Международный женский день.

Для 68% респондентов это, прежде всего, повод сделать приятное близким женщинам. Еще 11% считают этот день обычным, а только 9% связывают его с борьбой за свои права.

История Международного женского дня

В 1977 году Организация Объединенных Наций призвала государства определить день для чествования прав женщин и мира, а также способствовать преодолению дискриминации.

Именно поэтому во многих странах мира 8 марта имеет разное значение – от политического символа борьбы за права женщин до семейного праздника.

Как празднуют 8 марта в Европе

В странах Европы отношение по сей день отличается.

В Польше 8 марта не является выходным, однако мужчины традиционно поздравляют женщин и дарят цветы. Весенние букеты в этот день быстро раскупают на рынках и цветочных магазинах.

В Германии праздник не пользуется большой популярностью. Его вспоминают в медиа как Международный женский день, но основным женским праздником считается День матери, который отмечается в мае.

Похожая ситуация во Франции. Здесь 8 марта больше связывают с общественными акциями или деятельностью политических движений. Женщин традиционно поздравляют на День матери или на День святого Валентина.

В Италии существует своя традиция: 8 марта женщины часто празднуют в женских компаниях без мужчин – собираются в кафе, ресторанах или барах.

В Греции также существует подобная традиция женского праздника, называемого "Бабосом". В некоторых городах женщины символически получают власть на один день и могут даже в шутку "наказывать" мужчин, обливая их водой.

Таким образом, отношение к 8 марта в разных странах мира отличается — для одних это важная дата борьбы за права женщин, а для других повод сказать теплые слова близким.

