8 березня: традиції свята, народні прикмети та що не варто робити цього дня

У Міжнародний жіночий день прийнято дякувати жінкам за турботу, любов і підтримку, а також дотримуватися особливих святкових традицій.



Прикмети і традиції на 8 березня

Щороку 8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день. Це свято присвячене жінкам — їхній силі, мудрості, турботі та любові.



У цей день прийнято висловлювати вдячність матерям, бабусям, сестрам, дружинам і донькам за їхню підтримку та щоденну працю. З роками свято набуло більш теплого і сімейного характеру: люди дарують квіти, листівки та роблять приємні сюрпризи.



Історія свята



Історія Міжнародного жіночого дня бере початок на початку ХХ століття. У 1908 році в Нью-Йорку жінки вийшли на демонстрацію з вимогами кращих умов праці та рівних прав.



Через два роки німецька активістка Клара Цеткін запропонувала щороку відзначати день, присвячений боротьбі за права жінок.



З часом свято поширилося у багатьох країнах світу і сьогодні символізує не лише боротьбу за рівність, а й повагу, вдячність та любов до жінок.



Народні традиції 8 березня



У народі цей день часто пов’язують із приходом справжньої весни.



У багатьох сім’ях існують свої традиції святкування:



— чоловіки дарують жінкам квіти, особливо тюльпани, мімози та первоцвіти;



— родини збираються за святковим обідом або вечерею;



— діти готують для мам і бабусь подарунки власноруч;

— чоловіки беруть на себе частину хатніх справ, щоб жінки могли відпочити.

Для багатьох родин цей день став символом турботи, ніжності та сімейного тепла.



Народні прикмети на 8 березня



Наші предки вірили, що погода цього дня може передбачити, якою буде весна.



— якщо 8 березня сонячно — весна буде ранньою та теплою;

— якщо йде дощ — рік може бути врожайним;

— якщо вранці мороз — холодна погода може затриматися ще на кілька тижнів;



— якщо чути спів птахів — справжня весна вже близько.



Що не варто робити 8 березня



Попри святковий настрій, у народі існують певні застереження.

У цей день не радять:

— сваритися та з’ясовувати стосунки;



— говорити образливі слова жінкам;



— сумувати або плакати;



— відмовляти близьким у допомозі.



Вважається, що настрій цього дня може вплинути на атмосферу у родині протягом року.



Іменини 8 березня



За церковним календарем цього дня можуть відзначати іменини Іван, Олександр, Михайло та Сергій. Водночас у різних календарях список імен може відрізнятися.



Символи свята

Символами 8 березня традиційно вважають весняні квіти.

Тюльпани символізують ніжність і пробудження природи, мімоза асоціюється з жіночністю та турботою, а жовтий колір уособлює тепло, сонце і радість.



8 березня — це день, коли люди говорять прості, але важливі слова подяки жінкам за любов, терпіння і доброту.



